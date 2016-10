Wiesenstrolche sind international Zurzeit betreut die Kita sechs Kinder von Asylsuchenden im Hort und zwei im Kindergarten. Es gibt auch Angebote der Gemeinde zur Integration.

Bürgermeister Dirk Schilling: „Wir haben Geld für den Sprachlehrgang beim Landratsamt beantragt und 1 000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen.“ © André Braun

Die Kita „Jahnataler Wiesenstrolche“ wird international. Neben polnischen Kindern spielen und lernen nun auch Mädchen und Jungen aus Afghanistan und der Russischen Förderation in den Gruppen.

Für die Kinder ist das kein Problem. „Einige können schon ein paar Wörter. Sie verstehen auch durch Mimik und Gestik, was wir wollen“, so Kita-Leiterin Petra Hüttner. Schwierigkeiten habe es bisher nicht gegeben. „Klar, es ist für uns Erzieher eine neue Herausforderung. Aber dieser wollen wir uns stellen“, so Hüttner.

Bisher besuchen zwei Kinder von Asylsuchenden den Kindergarten und sechs Mädchen und Jungen sind im Hort. Ab November kommen zwei weitere Kinder von Asylsuchenden dazu. Besonders ins Herz geschlossen haben die Kinder eine Fünfjährige aus Afghanistan. „Erst kamen die Mutter und die Tante zur Eingewöhnung mit. Mit ihnen konnten wir uns englisch unterhalten“, so die Kita-Leiterin. Die Fünfjährige sei sehr aufgeschlossen und besucht die Vorschulgruppe. Petra Hüttner bezeichnet sie als Genießerin. „Wenn schon alle Kinder mit dem Essen fertig sind, sitzt sie immer noch am Tisch und isst.“ Für muslimische Kinder wird das Essen in der Sozialküche in Lommatzsch gekocht und an die Kita ausgeliefert.

Etwas komplizierter sei die Kommunikation mit den Eltern der Kinder, die aus der Russischen Förderation kommen. „Sie sprechen kein Englisch. Und unser in der Schule gelerntes Russisch reicht da nicht“, so Petra Hüttner. Gibt es etwas zu erklären, ruft sie die Dolmetscherin an und die übersetzt dann den Eltern am Telefon das Anliegen der Kita. Auch wenn die Eltern etwas besprechen wollen, gibt es telefonische Unterstützung von der Dolmetscherin.

„Für die drei Mädchen und Jungen, die den Hort besuchen, gab es keine Eingewöhnung. Kurz nach ihrer Ankunft begann die Schule und die Betreuung im Hort“, so Petra Hüttner. Die Kinder würden ständig dazulernen und aufmerksam beobachten, wie sich ihre Mitschüler in bestimmten Fällen verhalten. „Die Kinder sind aufgeweckt und wollen sich integrieren“, so Hüttner.

Kitaleiterin bemängelt fehlende Anleitung

Für das Team der Einrichtung bedeutet die Betreuung der Kinder der Asylsuchenden nicht nur mehr Flexibilität, sondern auch mehr Bürokratie. „Eine Anleitung fehlt. Vieles müssen wir uns selbst erarbeiten“, so Petra Hüttner. So hat sie zum Beispiel den Bildungsplan für Kindergärten auf Arabisch im Internet gefunden, ihn ausgedruckt und den Eltern zur Information gegeben. In Russisch gab es diesen Plan nicht.

Vielleich gibt es künftig weniger Hindernisse in der Kommunikation mit den Eltern aus der Russischen Förderation.

Ein Lehrerehepaar aus der Gemeinde, das die russische Sprache beherrscht, gibt seit Donnerstag an zwei Tagen in der Woche Deutschunterricht. Das teilte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) zur Ratssitzung mit. Dafür genutzt wird der Raum für den Ganztagsunterricht in der Schule. „Wir haben Geld für den Sprachlehrgang beim Landratsamt beantragt und 1 000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Damit können wir wenigstens eine Aufwandsentschädigung bezahlen“, so der Bürgermeister. Es könne nicht alles auf das Ehrenamt abgewälzt werden. Damit auch die anderen Asylsuchenden Deutsch lernen können, gibt es noch einige Dinge zu klären. „Wir sind aber dran“, so der Bürgermeister.

Drei Asylsuchende können ab Dezember auf dem Bauhof arbeiten

Er hat auch einen Antrag für Integrationsmaßnahmen gestellt, um Flüchtlinge in Arbeit zu bringen. „Dieser wurde für die drei Asylsuchenden der Russischen Förderation bewilligt, da die Wahrscheinlichkeit bei ihnen sehr hoch ist, Bleiberecht zu bekommen“, so der Bürgermeister. Sie dürfen 30 Stunden in der Woche arbeiten und erhalten dafür ergänzend zur Hilfe einen Obolus von 80 Cent pro Stunde. Übernommen werden dürfen nur zusätzliche Tätigkeiten. Die Maßnahme wurde ab dem 1. Dezember bis zum 30. November 2017 bewilligt.

Insgesamt leben 38 Asylsuchende in Ostrau. „Es hat noch keine Klagen von Anwohnern gegeben“, so Dirk Schilling. Seit einigen Wochen sind fünf der elf Wohnungen, die für Asylsuchende angemietet wurden, belegt. Unter den Asylauchenden sind 21 schulpflichtige und jüngere Kinder. Fünf Kinder wurden in die beiden ersten Klassen der Grundschule eingeschult. Sie hatten einen Klassenteiler von 15 und 16 Schülern und somit Kapazität, die Kinder aufzunehmen. Der Drittklässler besucht eine DaZ-Klasse in Döbeln, in der Deutsch als Zweitsprache unterrichtet wird. In Ostrau leben zehn Menschen aus Afghanistan: einer aus dem Irak, vier Leute aus dem Kosovo und 23 aus der Russischen Förderation.

Ostrauer stellen Mobiliar und Fahrräder zur Verfügung

Nachdem die Gesellschaft für Strukturentwicklung und Qualifizierung Freiberg mbH (GSQ) die Wohnungen standardgemäß sehr spärlich eingerichtet haben, ist es jetzt wohnlicher geworden. „Hilfsbereite Personen haben Mobiliar, Geschirr und auch Fahrräder zur Verfügung gestellt“, berichtete der Bürgermeister. Kürzlich wurde in einer Gemeinschaftsaktion mit dem Vermieter, den Asylsuchenden und der Gemeinde ein Sandkasten in Ordnung gebracht. Der Fußball- und der Karateverein sind bereit, für die Kinder einen Schnupperkurs zu geben. Anschließend kann ein Antrag auf Vereinsmitgliedschaft gestellt werden. „Die Mitarbeiter der Verwaltung haben bisher nur positive Erfahrungen mit den Asylsuchenden gemacht. Sie sind höfliche und bescheidene Leute“, sagte der Bürgermeister. Er sei froh, dass alles so ruhig angelaufen sei. Regelmäßig kontrolliere die Polizei und der Bürgerpolizist sei auch häufig vor Ort, um Präsenz zu zeigen.

