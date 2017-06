Wiesenspektakel wird noch bunter Das Fest findet am Wochenende in Oderwitz zum zweiten Mal statt – mit Höhepunkten an beiden Tagen.

Die Görlitzer Schlagersängerin Nicci Schubert tritt beim Wiesenspektakel auf. © Rolf Ullmann

Das Oderwitzer Wiesenspektakel auf der Wiese am Schützenhaus Niederoderwitz geht in die zweite Runde. Nachdem das Fest 2016 erstmals anstelle des traditionellen Oderwitzer Schissns stattfand, war klar, dass es eine Wiederholung gibt. Denn viele Oderwitzer Einwohner, Vereine, Firmen, Kindereinrichtungen und die Kirche hatten das Fest zu einem Erfolg gemacht. Dieser hat nun Auswirkungen aufs 2. Wiesenspektakel kommendes Wochenende. „Wir konnten neue Vereine dazugewinnen. Das hat sicher was mit der guten Resonanz vom Vorjahr zu tun“, sagt Jana Erbe, die für die Gemeinde im Kreis der Organisatoren mitarbeitet. Neu dabei sind unter anderem der Sportverein FSV Oderwitz, die Erfinderkiste und der Schützenverein Oberoderwitz. Zum zweiten Mal wird es dagegen ein Simson-Treffen beim Wiesenspektakel geben. Dazu waren 2016 knapp 80 Teilnehmer angereist. In diesem Jahr werden noch mehr erwartet, weshalb für das Simson-Treffen am Sonnabend die halbe Volkswiese zur Verfügung steht. Bei dem Treffen kommt der Spaß nicht zu kurz: Am späten Sonnabendnachmittag werden Mister und Miss Simson gekürt, zudem gibt es Pokale für das schönste, das älteste, das originalste und das originellste Gefährt.

Ist das Treffen das Glanzstück am Sonnabend, bietet der Sonntag zwei Höhepunkte: die Blaulicht-Strecke, auf der sich Feuerwehr, DRK und Polizei präsentieren, und das Konzert mit Nicci Schubert am Nachmittag, die Titel von Helene Fischer sowie eigene Lieder singt. Die Organisatoren geben sich große Mühe, auch das 2. Wiesenspektakel zu einem Erfolg werden zu lassen. „Wir haben uns für dieses Jahr einige Änderungen vorgenommen“, sagt Jana Erbe. So soll es unter anderem eine befestigte Tanzfläche sowie ein größeres Feuer für den Knüppelteig geben. Außerdem soll das Flair am Abend gemütlicher werden – mit kanadischen Feuern. (SZ/se)

