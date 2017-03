Wiesenbrand in Niesky Eine Fläche von rund 300 Quadratmetern wird in Mitleidenschaft gezogen.

Feuerwehrleute löschen einen Wiesenbrand an der Fichtestraße. © SZ

Die Feuerwehr Niesky-Stadt ist am heutigen Donnerstag, gegen 13.30 Uhr, zu einem Wiesenbrand an der Fichtestraße gerufen worden. Durch das schnelle Handeln der Kameraden konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gelände des Fitnessclub Niesky verhindert werden. Dennoch wurde eine Fläche von rund 300 Quadratmetern in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Niesky-Stadt war mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache ist bisher noch unklar. (szo)

