Wiesen-Ehrung im Nieselregen Am Lilienstein wird am Sonntag die schönste Bergwiese prämiert. Zwar spielt das Wetter nicht mit, aber die Gäste bleiben tapfer.

Karl Heymann (l.) aus Cunnersdorf und Martin Honza aus Arnoltice sind zwei der insgesamt sechs Sieger im diesjährigen Bergwiesenwettbewerb. Hinter den Preisträgern ist der wolkenverhangene Lilienstein zu erahnen. © Marko Förster

Königstein. Der Lilienstein gibt sich am Sonntag schüchtern und ziert sich ein wenig. Der sonst so erhabene Felsen hat sich ein weiß-graues Wolkenkleid übergestreift, das die Silhouette meist verdeckt. Vom Wind getriebene Nebelfetzen verhüllen ihn manchmal ganz. Er mag heute nicht gesehen werden. Aber um ihn geht es auch nicht bei dem Fest, das die Menschen zu seinen Füßen feiern.

Auf der Ebenheit auf Königsteins rechtselbischer Seite geht es am Sonntag um Bergwiesen. Es ist das Finale eines langen Wettbewerbs, Nun wird der bunteste und artenreichste Naturrasen gekürt. Nur das Wetter gibt den Spielverderber.

Der Wind treibt abwechselnd Schauer und Nieselregen übers Festgelände, es ist frisch bei elf Grad. „Das Wetter“, sagt Mathias Roitzsch vom veranstaltenden Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, „ist eine Katastrophe.“ Rund ein Drittel der Händler und Aussteller ist nicht gekommen. An schönen Tagen besuchen bis zu 5 000 Gäste das Bergwiesenfest, am Sonntag waren es nicht annähernd so viele. Doch die, die trotzdem gekommen sind, stört der Regen nicht – sie basteln, reiten, schießen mit Pfeil und Bogen, essen schwatzen. Es ist eine Art Gipfeltreffen der regendichten Funktionsbekleidung. Aber selbst Marie Blazkova, Oberbürgermeisterin von Decin, hält tapfer durch, sie trägt nur ein Kostüm aus dünnem Stoff.

Es sind viele Besucher aus Tschechien gekommen, der Bergwiesenwettbewerb erstreckt sich auf die Region Sächsisch-Böhmische Schweiz, regelmäßig werden jeweils drei Preisträger von diesseits und jenseits der Grenze gekürt, finanziell unterstützt wird das Projekt von der Euroregion Elbe-Labe.

Hinterhermsdorfer gewinnt

Etwa zehn Teilnehmer auf deutscher und tschechischer Seite, sagt Roitzsch, machen regelmäßig mit. Bewerben kann sich, wer eine Wiese mit einer Fläche von mindestens 1 000 Quadratmetern sein Eigen nennt. Jeweils drei Wiesen werden vorausgewählt, eine Jury schaut sich die Biotope im Mai an, wenn Gräser und Blumen in schönster Blüte stehen. Die Juroren bewerten den Zustand der Flächen, sie beurteilen Artenreichtum und Buntheit und schauen, wie naturverträglich die Wiese bewirtschaftet wird. Der Wettbewerb, sagt Roitzsch, soll die Landbesitzer animieren, ihre Flächen zu pflegen. Denn nur bei entsprechender Pflege können sich schöne Bergwiesen entwickeln. „Eines der Wettbewerbsziele ist es, die Attraktivität unserer einmalig schönen Landschaft zu erhalten“, sagt Roitzsch.

Viele haben daran mit ihrer ganz eigenen Art der Bergwiesenpflege mitgewirkt, die Erstplatzierten auf deutscher Seite sind Peter Müller aus Hinterhermsdorf, Karl Heymann aus dem Hohnsteiner Ortsteil Cunnersdorf sowie Familie Hentschel aus Rathewalde. Die Sieger aus Tschechien heißen Martin Honza aus Arnoltice sowie Radka Slavickova und Petr Flieger aus Decin. Wer sich überzeugen will, wie behutsam die Preisträger dank ihres grünen Daumens mit der Natur umgehen, kann sich in Bad Schandau ihre Werke anschauen. Die Schautafeln mit Bildern und Infos zu den prämierten Wiesen sind jetzt für zwei Monate im Nationalparkzentrum zu sehen. Roitzsch hofft, dass dieser Wettbewerb noch viele Jahre Bestand hat. „Die Natur kennt keine Grenzen“, sagt Andreas Eggert, Vizepräsident der Euroregion Elbe-Labe, „und genauso wollen wir mit dem Wettbewerb Grenzen überwinden.“

