Wiese und Mülltonnen brennen Die Feuerwehr musste am Sonntag nach Radeberg und nach Leppersdorf ausrücken. Brandstiftung kann die Ursache sein.

Die Feuerwehr musste am Sonntagvormittag nach Radeberg und nach Leppersdorf ausrücken. © Uwe Soeder

Radeberg/Leppersdorf. Am Sonntagmorgen geriet gegen 6 Uhr eine Grasfläche an der Oststraße in Radeberg aus bisher unklarer Ursache in Brand. Etwa 600 Quadratmeter fielen den Flammen zum Opfer. Der Schaden konnte noch nicht näher beziffert werden. Möglicherweise zündeten Unbekannte den Rasen an.

Der Polizeibericht vom 5. März zurück 1 von 5 weiter Reifenplatzer führt zu Unfall auf der Autobahn Burkau. In der Nacht zu Montag hat ein geplatzter Reifen auf der Autobahn für einen Unfall mit einem Verletzten geführt. So war ein 44-Jähriger gegen 23.55 Uhr mit seinem Golf nahe der Anschlussstelle Burkau in Richtung Dresden unterwegs, als ein Vorderreifen platzte. Er verlor die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Der Volkswagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt 8500 Euro. Zwei Verletzte bei Unfall auf der B6 Großharthau. Sonntagnachmittag verletzten sich zwei Fahrer, als sie mit ihren Autos an der Seeligstädter Straße in Schmiedefeld kollidierten. Eine 39-Jährige übersah gegen 14.25 Uhr wahrscheinlich einen Hyundai. Sie überquerte mit ihrem Peugeot die B 6 und missachtete offenbar die Vorfahrt. Nach dem Zusammenstoß schob es den Hyundai des 33-jährigen Lenkers noch gegen einen Zaun. Sowohl die junge Frau als auch der Mann verletzten sich leicht. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 15300 Euro. Spaziergänger findet Drogen Königsbrück. Ein aufmerksamer Bürger fand am Sonntagvormittag am Auenweg in Königsbrück Drogen. Der 35-Jährige übergab der Polizei ein Cliptütchen mit Marihuana und einen Joint. Die Beamten stellten dieses sicher. Mit kaputter Bremse auf der Autobahn Burkau. Mit einer defekten Bremse und einem überladenen Anhänger hat ein 42-Jähriger auf der Autobahn vergeblich versucht, sich durch eine Kontrolle der Autobahnpolizei zu mogeln. Der Lenker war mit seinem Passat am Sonntag gegen 8.30 Uhr samt Anhänger in Richtung Görlitz unterwegs, als der geschulte Blick der Beamten die Mängel ausmachte. Sie stoppten den Mann an der Anschlussstelle Burkau. Da die Bremse ohne Funktion und das aufgeladene Auto 180 Kilogramm zu schwer waren, untersagten die Polizisten dem Fahrer die Weiterfahrt. Fiat gerät in den Gegenverkehr Bernsdorf. Sonntagmittag geriet ein Fiat auf der Dresdener Straße in Bernsdorf auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Jeep Eagle zusammen. Der Seicento-Lenker verlor gegen 11.20 Uhr aufgrund medizinischer Probleme die Kontrolle über sein Auto. Der Mann kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Durch den Unfall selbst wurde keiner der Beteiligten verletzt. Beide Fahrzeuge kamen an den Haken. Es entstand ein Schaden von insgesamt etwa 6000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die B97 für zwei Stunden voll gesperrt.

Auch in der Nachbargemeinde Leppersdorf kam es am Sonntag zu einem Brand. Augenscheinlich sorgte heiße Asche gegen 9.50 Uhr an der Ringstraße für einen Einsatz der Feuerwehr. Das Feuer beschädigte die Mülltonnen und weitere Behälter. Auch ein Holzzaun sowie eine Tür blieben von den Flammen nicht verschont. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8 000 Euro. Die Kameraden löschten den Brand und konnten Schlimmeres verhindern. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. (szo)

zur Startseite