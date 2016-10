Wiese spült Geld in Löbaus Kasse Ein Aufschrei der Entrüstung, wie es ihn im März beim Verkauf einer Nachbarfläche in Walddorf gegeben hat, blieb vorerst aus. Brisant ist die Sache trotzdem.

Im Löbauer Hauptausschuss ist einmal mehr über den Verkauf von städtischem Grund und Boden beschlossen worden. Am vergangenen Dienstag ging es im Rathaus gemäß der Tagesordnung um die Veräußerung einer „Teilfläche eines Walddorfer Flurstückes“. Drei Bieter hatten sich um das Grundstück der Stadt Löbau duelliert – nur einer hat es bekommen. Und zwar eine Familie aus Walddorf. Für stolze 20,50 Euro pro Quadratmeter. Bei einer Grundstücksfläche von 1752 Quadratmetern werden durch den Verkauf rund 36000 Euro in die Löbauer Haushaltskasse gespült. Alle Mitglieder des Ausschusses haben sich ob der erzielten Summe zufrieden gezeigt. Im März dieses Jahres ist das noch völlig anders gewesen.

Rückblick: Damals hat die Stadt Löbau schon einmal ein Walddorfer Flurstück zum Verkauf angeboten. Laut Bodenrichtwerten des Freistaates Sachsen sollte ein Quadratmeter Land, dort in etwa 18 Euro kosten. Nur ein Bieter interessierte sich für die Fläche – Kottmars Bürgermeister Michael Görke (parteilos). Er ist es auch gewesen, der später den Zuschlag für das Flurstück erhielt. Und das zum Schnäppchenpreis: 7200 Euro für 2400 Quadratmeter Grundstücksfläche zahlte Görke. Umgerechnet sind das drei Euro pro Quadratmeter. Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz, ebenfalls parteilos, hatte danach gegen einen Sturm der Entrüstung zu kämpfen. Es stand die Frage im Raum, ob der OB das Gelände unter Wert verkauft habe. Ein Gutachten der Rechtsaufsicht des Landkreises Görlitz brachte aber Klarheit: Alles war korrekt abgelaufen. Michael Görke sagt heute dazu: „Ich hatte einfach Glück, dass es keine anderen Bieter gab.“

Bei dem kürzlich veräußerten Walddorfer Flurstück ist das Glück Görke weniger hold gewesen. Denn auch dafür hat das Gemeindeoberhaupt Kottmars ein Gebot abgegeben. Allerdings nicht als Bürgermeister, sondern als Privatperson, zusammen mit seiner Frau, wie er betont. Das hätte eigentlich aber niemand wissen sollen, wie im Löbauer Hauptausschuss ans Tageslicht gekommen ist. „Herr Görke bat um strikte Geheimhaltung“, so OB Buchholz. Dem angeblichen Verheimlicher sei das neu, sagt er. Er habe ein ganz normales Gebot abgegeben, so Michael Görke. Aber nicht nur das: Im Namen des Eibauer Seniorenpflegezentrums „Am Kottmar“ taucht der Name „Görke“ noch einmal in der Bieterliste auf. Denn Ehefrau Karin hat als Geschäftsführerin des Zentrums noch ein Gebot abgegeben. Laut Hauptausschuss hätte das Seniorenheim dort soziale Projekte verwirklichen wollen. Um was genau es sich dabei handeln sollte, sei aber nie zur Sprache gebracht worden. Auch auf SZ-Nachfrage hat sich Geschäftsführerin Karin Görke nicht dazu äußern wollen. Dabei ist sie denkbar knapp am Zuschlag für das Grundstück vorbeigeschrammt. Laut Gerd Schönbach, Bereichsleiter Liegenschaften bei der Stadt Löbau, habe das letzte Gebot vonseiten des Seniorenheims 20 Euro geheißen. Also 50 Cent weniger als das schlussendliche Höchstgebot der Walddorfer Familie.

Dass die Görkes am Ende leer ausgegangen sind, stört sie nicht. „Ich habe kein Problem damit, das ist schließlich ein Wettbewerb, wo der Beste gewinnen soll. Ich freue mich für Löbau. Jede Summe nutzt der Stadt“, sagt Michael Görke. Eine Sache irritiert ihn dennoch. „Ich frage mich, warum nach dem letzten Angebot nur ein Tag Zeit blieb, um noch einmal zu bieten“, so Kottmars Bürgermeister. Hat es etwa Absprachen zwischen Stadt und Bieter gegeben? „Alles ist rechtlich sauber verlaufen“, teilte OB Buchholz während der Beschlussfassung zum Verkauf mit.

