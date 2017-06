Wiese brennt an den Bahngleisen Donnerstagmittag wurde die Feuerwehr nach Radebeul-Ost gerufen.

An den Bahngleisen brannte es am Donnerstagmittag. © Arvid Müller

Und plötzlich stand die Wiese am Bahndamm in Radebeul-Ost in Flammen. Gegen 11.30 Uhr musste die Feuerwehr anrücken und unterhalb vom Technischen Rathaus löschen. Was die Ursache für die Flammen war, ließ sich nur mutmaßen – eine weggeworfene Zigarettenkippe oder Funkenflug der Lößnitzgrundbahn?

