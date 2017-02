Wiese am Postplatz wird zur Promenade Der Westteil des Flanierringes um das Zentrum ist geplant. An einer Stelle soll ein DDR-Brunnen wieder sprudeln.

zurück Bild 1 von 2 weiter Uwe Brzezek war am Mittwoch vor Ort und hat seine Gestaltungsvorschläge für den westlichen Promenadenring erklärt. Sein Berliner Landschaftsarchitekturbüro hatte den Wettbewerb für die Freiraumplanung zwischen Dippoldiswalder und Postplatz voriges Jahr gewonnen. Foto: Sven Ellger Uwe Brzezek war am Mittwoch vor Ort und hat seine Gestaltungsvorschläge für den westlichen Promenadenring erklärt. Sein Berliner Landschaftsarchitekturbüro hatte den Wettbewerb für die Freiraumplanung zwischen Dippoldiswalder und Postplatz voriges Jahr gewonnen. Foto: Sven Ellger



Die Wiese ist nichts Besonderes. Zwischen Dippoldiswalder und Postplatz zieht sie sich breit vor dem lang gestreckten Block Am See der Sächsischen Wohnungsgenossenschaft neben der Marienstraße bis zur Baustelle der CG-Gruppe an der alten Oberpostdirektion. Zwei Baumreihen bilden schon jetzt eine optische Allee. Genau hier, auf dem Stück Grün, plant die Stadt den ersten Abschnitt des Promenadenringes um das historische Zentrum.

Zwar sind mit dem Zwinger, der Brühlschen Terrasse und dem Spielplatz Merkur an der Wallstraße einige Bereiche des Grünbandes bereits vorhanden, als geschlossene Flanierrunde nimmt den Promenadenring noch keiner wahr. Dies soll sich in den folgenden Jahren ändern. Deshalb ist Uwe Brzezek vom Landschaftsarchitekturbüro plancontext am Mittwoch extra aus Berlin nach Dresden gekommen. Vor Ort erklärt der Geschäftsführer, wie sich diese Wiese in den westlichen Promenadenring verwandelt. Die rechte Lindenreihe werde bis an die Marienstraße versetzt. Die 24 jungen Bäume haben bis jetzt eine Höhe erreicht, bei der dies noch möglich sei. Lücken werden mit weiteren Linden geschlossen. Auf der linken Seite soll ein vier Meter breiter Gehweg angelegt werden, der von Stauden- und Gehölzrabatten flankiert wird. In regelmäßigen Abständen sind außerdem Sitzbänke geplant. Auf den breiten Rasenflächen könnten die kleinen Dresdner spielen und die großen sich erholen. Querverbindungen zum Fußweg an der Marienstraße, die unverändert bleiben soll, ergänzen das Wegenetz. Der alte Verlauf von Saturn, die als eine der Bastionen zur alten Festungsanlage von Dresden gehörte, soll durch die Anordnung von Sandsteinplatten nachgezeichnet werden.

Auffällig werden zwei Brunnenanlagen sein. Am Dippoldiswalder Platz ist vorgesehen, den Schalenbrunnen der Bildhauerin Leoni Wirth wiederaufzubauen, der bis 2004 auf der Prager Straße sprudelte. Vom Vorschlag, das Pinguincafé aus dem Zoo dort an geeigneter Stelle wiederaufzubauen, sind die Planer abgerückt. „Keine Sorge, dafür finden wir einen anderen Platz“, sagt Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne). Auf der anderen Seite des Grünzuges ist am südlichen Postplatz direkt an der alten Bastionskante ein weiteres Wasserbecken geplant. Mit den beiden Brunnen wird dem Wunsch Rechnung getragen, das Thema Wasser, welches früher im Wallgraben an dieser Stelle floss, beim Promenadenring aufzugreifen. Ursprünglich war ein richtiges Wasserband angedacht, allerdings erwiesen sich die Kosten für die Unterhaltung als zu groß. Nachdem bei der Planung dann ganz von Wasseranlagen Abstand genommen wurde, sind die Brunnen jetzt das Ergebnis eines Kompromisses.

Seit nunmehr neun Jahren wird der Promenadenring inzwischen angestrebt, passiert ist bisher abgesehen vom Merkur-Spielplatz nicht viel. Der Westteil, für den über fünf Millionen Euro veranschlagt werden, soll jetzt der Anfang sein, sagt Jähnigen. Im März wird das Vorhaben in den städtischen Ausschüssen vorgestellt. Dann müssen sich die Räte auch entscheiden, wie der nördliche Postplatz gestaltet werden soll. Die Verwaltung möchte die bestehenden Pflanzenbeete beseitigen und dafür neue setzen. Auch vorhandene Granitquader sollen abgebrochen werden. Ein oder zwei neue Grünflächen auf dem Postplatz vor dem Schauspielhaus? – das hängt davon ab, ob Architekt Jens Heinrich Zander seinen Glaswürfel auf den Postplatz setzen darf. „Dann würde die Sichtbeziehung zum Zwinger wegfallen“, erklärt Jähnigen.

Nächstes Jahr könnte mit der Umsetzung des westlichen Promenadenringes begonnen werden. 2020 soll dieser Abschnitt fertig sein. Danach hält Jähnigen den Bereich am Pirnaischen Platz für den nächstmöglichen. Bevor die Spaziermeile als Ring geschlossen ist, werden also noch einige Jahre vergehen.

zur Startseite