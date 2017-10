Wiesbadener Schüler wieder zu Gast in Görlitz OB Siegfried Deinege hat die Schülerinnen und Schüler empfangen. Bis zum 11. November sind sie noch vor Ort.

Das Rathaus am Untermarkt in Görlitz war eines der Ziele der Schüler. Sie absolvieren ein Praktikum in neun verschiedenen Görlitzer Einrichtungen. © picture-alliance/ ZB

Derzeit sind wieder Sozialpraktikanten aus der Partnerstadt Wiesbaden zu Gast in Görlitz. Insgesamt 26 Schülerinnen und Schüler der 9. Klassenstufe der Wiesbadener Helene-Lange-Schule werden bis zum 11. November in neun verschiedenen Görlitzer Einrichtungen ein Praktikum absolvieren. OB Siegfried Deinege hatte die Schülerinnen und Schüler empfangen. Dabei sprachen sie über ihre ersten Eindrücke des neuen Arbeitsplatzes sowie der Stadt. Anschließend führte Ratsarchivar Siegfried Hoche die Gruppe durch das Görlitzer Ratsarchiv. Am Freitag reisten die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern nach Breslau. Gemeinsam mit polnischen Jugendlichen entdeckten die Helene-Lange-Schüler die polnische Stadt, die seit 1987 auch eine Partnerstadt Wiesbadens ist.

Das Sozialpraktikum der Wiesbadener Helene-Lange-Schule wird bereits seit 1994 in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Görlitz und den Betreuerinnen und Betreuern in Einrichtungen vorbereitet und durchgeführt. Die Lehrer sind nur in der ersten Woche vor Ort. Sie besuchen die Schülerinnen und Schüler an ihren Praktikumsplätzen und reisen zurück nach Wiesbaden. Als Ansprechpartner stehen den Sozialpraktikanten danach die Betreuerinnen und Betreuer aus den Praktikumseinrichtungen sowie Florian Krätschmer von der Stadtverwaltung zur Verfügung. (SZ)

