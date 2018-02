Wiener Charme auf Zittauer Bühne Florian Graf steht seit dieser Spielzeit auf der hiesigen Theaterbühne. Ab Freitag ist er in dem Musical „Cabaret“ zu erleben.

zurück Bild 1 von 2 weiter Florian Graf spielt im neuen Stück „Cabaret“ eines der Kit Kat Girls. © Rafael Sampedro Florian Graf spielt im neuen Stück „Cabaret“ eines der Kit Kat Girls.

Bei dem Stück muss der 30-Jährige auch singen und tanzen.

Zittau. Auf den ersten Blick sieht Florian Graf ganz entspannt aus, doch innerlich ist der 30-Jährige schon ein bisschen aufgeregt. Das hat weniger mit dem Musical „Cabaret“ zu tun, das heute im Zittauer Theater Premiere feiert, sondern mit der baldigen Geburt seines Kindes. „Jetzt beginnt die heiße Phase“, sagt Florian Graf. Der junge Schauspieler, der seit dieser Spielzeit fest am Gerhart-Hauptmann-Theater engagiert ist, lernt deshalb schon jetzt den Text für das Goethe-Stück „Die Mitschuldigen“, das am 23. März erstmals aufgeführt wird. So habe er dann etwas mehr Zeit fürs Kind, sagt Florian Graf. In den vergangenen Tagen ist es eine Doppelbelastung für ihn gewesen, denn die Proben für „Cabaret“ befanden sich in der Schlussphase. Freitagabend kann das Zittauer Publikum das Ergebnis erstmals auf der großen Bühne erleben.

Der gebürtige Wiener übernimmt in dem Stück eine kleinere Rolle als eines der Kit Kat Girls, aber er darf auch singen und tanzen. Während seiner Schauspielausbildung habe er auch Gesangunterricht erhalten, erzählt der 30-Jährige. Später musste er immer wieder auf der Bühne singen. So falle es ihm jetzt nicht schwer, ein paar Lieder zum Besten zu geben. Mit dem Tanzen sehe es da schon anders aus, sagt Florian Graf. In dem Umfang wie in „Cabaret“ habe er bisher noch nicht auf der Bühne tanzen müssen. Und so sei das Zittauer Musical eine extreme Herausforderung gewesen. Die ersten Proben haben deshalb auch schon im Dezember begonnen, gut zehn Wochen vor der Premiere. „Es war gut, dass wir die Zeit hatten“, findet der junge Schauspieler. Denn während die Darsteller sonst vor allem den Text lernen müssen, sind diesmal auch Choreografien einstudiert worden. „Das war komplettes Neuland“, sagt Florian Graf. Jetzt, kurz vor der Premiere, sehe es sehr gut aus, fügt er hinzu.

Das Zittauer Publikum wird über den einen oder anderen kleinen Patzer sicher hinwegschauen. So ist es auch beim letzten großen Musikstück „Comedian Harmonists“ gewesen. Diese Inszenierung wurde später zum beliebtesten Stück der Spielzeit gewählt. Wie „Comedian Harmonists“ hat auch „Cabaret“ wieder ein brisantes Thema. Der junge amerikanische Schriftsteller Cliff Bradshaw beginnt im Berlin der frühen 1930er Jahre eine Affäre mit der Nachtclubsängerin Sally Bowles. Doch die Liebschaft der beiden steht unter keinem guten Stern. Denn dunkle Mächte beginnen sich in Deutschland zu regen und Ausländer und Künstler sind den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge. Das Thema sei derzeit sehr aktuell, meint Florian Graf. Er hat dabei seine österreichische Heimat im Blick, die politisch immer weiter nach rechts triftet. Während der Proben habe er immer wieder Parallelen zu aktuellen Ereignissen gesehen. „Das Stück kann die Leute zum Nachdenken bringen“, findet der 30-Jährige. Es werde deshalb heutzutage auch oft gespielt. Im Zittauer Theater sind einschließlich mit der heutigen Premiere erst einmal sieben Vorstellungen geplant. Den gleichnamigen Film, der 1973 acht Oscars gewann, habe er sich bewusst nicht angesehen, sagt Florian Graf.

Etwa eine Woche nach der „Cabaret“-Premiere beginnen die Proben zu „Die Mitschuldigen“. Es ist bereits das dritte Stück, in dem er auf der Zittauer Bühne zu erleben sein wird. Insgesamt werden es fünf sein in dieser Spielzeit – Florian Graf ist auch in den Sommertheater-Stücken „Venedig im Schnee“, das im Schillergarten hinter dem Theater aufgeführt wird, und „Die 7. Geisterstunde – Die Rückkehr des tollen Junkers“ auf der Waldbühne dabei. Für die Jonsdorfer Inszenierung ist er durch seine Bühnenkampf-Ausbildung geradezu prädestiniert. Die damalige Ausbildung bestand aus Falltechniken, Faustkampf und dem Umgang mit Schwertern, Messern und Äxten – alles Dinge, die in einem klassischen Waldbühnen-Stück gebraucht werden. Vielleicht reicht es für die Hauptrolle.

Auch wenn es nur kleinere Rollen sind, Florian Graf hat sich gut in Zittau eingelebt und fühlt sich am Theater wohl. Deshalb wolle er auf jeden Fall eine zweite Spielzeit bleiben. Sein Vorgänger, Riccardo Giagnorio, hat die Stadt bereits nach einer Saison wieder verlassen. Bei Florian Graf ist das nicht zu befürchten. „Wir fühlen uns schon sehr zu Hause“, sagt er. Er habe gesehen, wie viel in Zittau los ist. Mit seiner Freundin Johanna, die auch Schauspielerin ist, wohnt er neben dem Rathaus. „Da war immer was vor unserem Fenster los“, blickt er auf die ersten Monate zurück.

Am Theater hatte er ebenfalls einen guten Start – im Weihnachtsmärchen übernahm er gleich eine Doppelrolle. So konnte er seine neuen Kollegen auf verschiedene Art kennenlernen, sagt der 30-Jährige. Die Doppelrolle sei dabei keine Doppelbelastung gewesen, sondern ein ganz lustiger Einstieg in die Arbeit am Zittauer Theater. Es ist nicht seine erste Doppelrolle gewesen. Das verwundert auch nicht, denn Florian Graf steht seit gut zehn Jahren auf der Bühne – zum Beispiel am Theater in der Josefstadt in Wien, bei den Festspielen Reichenau, am Landestheater Schwaben, im Stadttheater Mödling sowie am Kosmostheater Wien. Nun wollte er unbedingt nach Deutschland und ein festes Engagement. Unter österreichischen Schauspielern gebe es den Aberglauben, dass man erst mal an ein deutsches Theater gehen sollte. In Zittau hat es geklappt. Dass er ebenso wie Intendantin Dorotty Szalma und Dramaturgin Kerstin Slawek aus Wien stammt, sei dabei Zufall gewesen, sagt er. „Wir kannten uns vorher überhaupt nicht“, erklärt Graf. Erst beim Vorsprechen habe man festgestellt, dass alle drei dasselbe Gymnasium besucht haben.

zur Startseite