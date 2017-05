Wiegers verlängert bei Dynamo

In der aktuellen Spielzeit stand Wiegers noch nicht im Dynamo-Tor. Dieses Bild zeigt ihn bei seinem Einsatz in einem Testspiel gegen den Chemnitzer FC im Januar 2017. © Robert Michael

Vor drei Jahren kam Patrick Wiegers zu Dynamo. Jetzt will der Torhüter drei weitere dranhängen. Der 27-Jährige unterschrieb am Dienstag einen neuen Vertrag bis Sommer 2020, teilte der Zweitligist mit.

„Ich freue mich darüber, dass mein Weg bei Dynamo weitergeht“, sagte Wiegers. Der Kontrakt gilt für die 1., 2. und 3. Liga.

Seit September 2014 kam der Torwart in der 3. Liga sowie in DFB-Pokal und Sachsenpokal insgesamt 23 Mal für die Schwarz-Gelben zum Einsatz. In der aktuellen Spielzeit stand er bisher noch nicht auf dem Platz. (fsc)

Bewerten Sie die Leistung der Dynamo-Kicker gegen 1860 München!

