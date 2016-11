Wiedersehen mit einem Fußballidol Peter Ducke erzählt aus seinem Spielerleben und trifft auf einen ehemaligen Schiedsrichter.

Peter Ducke signiert nach der Talkrunde die Bücher der Zuhörer. Dabei kam es noch zu vielen persönlichen Gesprächen mit dem einstigen Fußballidol. © Bernhard Donke

Diehsa. Stürmerlegende Peter Ducke war in Diehsa zu Gast und der Saal der Gaststätte „Am Markt“ am Dienstagabend bis auf den letzten Platz besetzt. So konnten Bernd Schmidt als Organisator und Moderator Andreas Löner, beide vom FC Eintracht Niesky, über einhundert Zuhörer begrüßen. Zumeist waren es Gäste, die die erfolgreiche Fußballkarriere des 75-Jährigen miterlebt und mitverfolgt hatten.

Dabei kam es zur Begegnung mit dem einstigen Schiedsrichter der DDR-Oberliga und Fifa, Hans Schulz, aus Görlitz. Dieser erzählte, dass er Ducke in einem Meisterschaftsspiel gegen den 1. FC Lok Leipzig wegen seiner Unbeherrschtheit des Feldes verwies. Beim Signieren des von Thomas Stridde über Peter Ducke geschriebenen Buches „Held und Rebell“ schlossen sich weitere Gespräche mit dem Fußballer an. (bd)

