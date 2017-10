Wiedersehen, Klaus Brähmig!

Der vorerst letzte öffentliche Auftritt von Klaus Brähmig, zusammen mit seiner Frau Marlies auf Schloss Graupa: Der langjährige Bundestagsabgeordnete feierte vor ein paar Wochen mit vielen Gästen den Tag der Deutschen Einheit. Für ihn und seine CDU-Parteifreunde war vor der Wahl im September kaum vorstellbar, dass er an dieser Veranstaltung bereits als scheidender Parlamentarier teilnehmen wird. Brähmig selbst kündigte an, in den nächsten Tagen alles aufarbeiten zu wollen. Nach der Feierstunde in Graupa wandte er sich mit einem Appell nicht nur an seine Wähler. Er sagte: „Partei- und vereinsübergreifend sollten wir dafür sorgen, dass nicht die Nörgler und Wutmenschen das Bild unserer wunderschönen Heimat prägen.“ Was er dazu in den nächsten Monaten persönlich beitragen wird, darüber kann nur spekuliert werden. Feststeht, dass er weiterhin Vorsitzender des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz und des Festivals Sandstein und Musik bleibt. Das Festival wird auch das bisherige Wahlkreisbüro in Pirna weiter nutzen. © Daniel Förster

Fast drei Jahrzehnte prägte er die politische Landschaft der Region, nannte sich selbst einen Platzhirsch. In Wirklichkeit war er ständig in Bewegung und bewegte vieles. Klaus Brähmig baute als CDU-Bundestags- abgeordneter Netzwerke auf, öffnete Türen in Berliner Ministerien und sorgte dafür, dass Unternehmen an Fördermittel kamen. Die Wismut-Sanierung in Königstein und die Pirnaer Südumfahrung waren zwei Projekte, die er begleitete. Als Vorsitzender des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz entwickelte er das Elbsandsteingebirge als Urlaubsziel stetig weiter. Auch wenn er nicht unbedingt als bürgernah galt, blieb er doch immer heimatverbunden. Nach der Wahl 2013 bekam er von seinen Mitarbeitern ein nachgeahmtes Trikot der Fußball-Nationalmannschaft mit sieben Sternen – für die siebte Wahlperiode. Für eine achte hat es nicht gereicht. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bekam am 24. September die mittlerweile zurückgetretene AfD-Bundeschefin Frauke Petry die meisten Stimmen. Klaus Brähmig nimmt nun Abschied – zumindest vom Bundestag. Hier sagen Weggefährten, Unternehmer und Politiker Servus. (SZ)

