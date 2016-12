Wiedersehen in Leipzig Angelique Kerber feiert ihren ersten Grand-Slam-Triumph in der Stadt, in der ihr Vorbild Steffi Graf Aufbauarbeit leistete.

Die deutsche Fed-Cup-Mannschaft versammelt sich, bleibt aber im Hintergrund. Im Mittelpunkt steht Anfang Februar in Leipzig einzig Angelique Kerber. Es ist ihr erster Auftritt nach dem Gewinn der Australian Open. © action press

Ausgerechnet Leipzig. Natürlich ist es Zufall, und doch passt es irgendwie ins Bild, dass Angelique Kerber nach ihrem Sieg bei den Australian Open das erste Mal in Leipzig aufschlägt. Nur wenige Tage nach dem Finale gegen Serena Williams, nach dem Matchball, als sie rücklings auf den Boden fällt, dem „Moment, der alles verändert hat“, wie sie sagt. Ausgerechnet Leipzig, Ostdeutschland also, das in Sachen Tennis auch 26 Jahre nach der Wiedervereinigung noch ein Entwicklungsgebiet ist.

Steffi Graf wollte das ändern. Anfang der 1990er-Jahre half sie, ein Turnier zu etablieren, die Stars in die Messehalle zu holen. Sie investierte viel Geld, wollte hier Tennis populärer machen, mit dem Ende ihrer Karriere war auch das Turnier zu Ende. 1999 gewann sie ihren letzten Grand-Slam-Titel, es dauerte 17 Jahre, bevor sich mit Kerber eine Nachfolgerin fand.

Als die 28-Jährige in Leipzig landet, sagt sie genau das, was Graf damals wollte: Sie hoffe, mit ihrem Erfolg Tennis wieder populärer zu machen. Gemeint ist diesmal aber das gesamte Land, denn nach dem Ende der Ära Graf-Becker-Stich gingen erst die Erfolge, dann die Übertragungszeiten und schließlich die Mitgliederzahlen zurück.

Kerber will den Trend stoppen, am liebsten umkehren. Ein Viertelfinale im Mannschafts-Frauen-Wettbewerb Fed-Cup gegen die Schweiz ist dafür eigentlich nicht die geeignete Bühne. Aber diesmal ist alles anders, diesmal wird daraus ein Ereignis. „Eine volle Pressekonferenz vor dem ersten Spiel hatten wir noch nie“, registrierte Mitspielerin Andrea Petkovic. „Sonst stehen hier zwei Leute, und wir machen es hinten auf dem Klo.“

Nun aber sind an diesem tristen Februartag 80 Journalisten angereist, die wissen wollen, was Kerber vom Zika-Virus hält, was sie mit den zwei Millionen Preisgeld macht und wann ihre Freundin Ana Ivanovic endlich Bastian Schweinsteiger heiratet. Kerber antwortet höflich, die eigentliche Botschaft aber ist eine andere: „Ich hatte immer gehofft, dass es nach Boris und Steffi wieder einen Tennis-Boom in Deutschland geben wird. Nun hoffe ich, dass wieder mehr Kinder zum Schläger greifen und Leute anfangen, sich vorm Fernseher zu versammeln.“

In Leipzig ist zumindest die Messehalle ausverkauft. Der Empfang fällt für Tennis-Verhältnisse geradezu euphorisch aus, Kerber gewinnt ihr erstes Spiel, das zweite am Tag darauf verliert sie jedoch. Man sieht ihr an, wie müde sie ist, wie schwer ihr jeder Schritt fällt. Doch eine Absage kam für sie nicht infrage, betont sie immer wieder. „Ich habe wahnsinnigen Respekt davor, dass sie nach vier Wochen Australien jetzt hier ist. Das zeichnet sie eben als Mensch aus“, sagt Petkovic. Am Ende unterliegt Deutschland im Viertelfinale, und die ganze Euphorie und Hoffnung auf einen neuen Boom scheint schon wieder dahin zu sein.

Doch das ist unbegründet. Die Australian Open waren nur der Auftakt für ein Jahr, das mit der Verleihung des Bambis und der Wahl zur Sportlerin des Jahres endet – und das mit gewaltigem Vorsprung. Dazwischen liegen das Wimbledon- und das Olympia-Finale, der Gewinn der

US Open sowie der Sprung an die Weltranglistenspitze. Viel mehr geht nicht im Tennis. Anfang Januar kannten Kerber nur Tennis-Fans, zwölf Monate später kennt sie fast jeder.

Das liegt nicht unbedingt am Fernsehen. Tennis findet in Deutschland fast nur noch im Spartensender Eurosport statt. ARD und ZDF, die sich nach Graf, Becker und Stich komplett zurückgezogen hatten, erwarben kurzentschlossen die Übertragungsrechte für die Frauen-WM Ende Oktober in Singapur, bei der Kerber im Endspiel unterlag. „Ich finde es sehr positiv, dass die Öffentlich-Rechtlichen auf Angeliques Erfolge reagieren. Das haben sie und das Tennis mehr als verdient“, sagte Bundestrainerin Barbara Rittner. Die Quoten waren jedoch mäßig, in der Spitze schalteten nur 1,6 Millionen ein, zu Zeiten von Graf waren die Werte meist zweistellig. Um einen Boom auszulösen, ist offenbar mehr nötig als ein erfolgreiches Jahr. Und sicher würde es nicht schaden, wenn Kerber keine deutsche Alleinunterhalterin in den Endphasen der großen Turniere bliebe. Auch ein männliches Pendant wäre wünschenswert – so wie in den 1980er-Jahren.

Die gebürtige Bremerin jedenfalls hat noch nicht genug. „Ich will in Australien meinen Titel verteidigen und freue mich, dorthin zurückzukehren, wo alles begann“, erklärt sie. „Ich möchte noch einige Grand-Slam-Turniere gewinnen. Es geht immer mehr. Der Glaube an mich ist da. Ich habe jetzt viel mehr Selbstvertrauen.“

Leipzig steht 2017 nicht auf ihrem Reiseplan – es gibt kein Turnier, ein Fed-Cup-Duell ist ebenfalls nicht geplant. Eine neue Aufbauhelferin wird dringend gebraucht.

