Wiedersehen im Ferienlager in Dobra Zu DDR-Zeiten arbeiteten sie in dem Ferienlager. Jetzt trafen sich die Ehemaligen genau dort wieder.

Der ehemalige Lagereiter des Dobraer Ferienlagers, Herbert Kosbab, und seine Ex-Kollegen besichtigen das Gelände des früheren Ferienlagers in Dobra.

Christina Wiechmann organisierte das Wiedersehen.

Es gibt so viele Erlebnisse und Anekdoten, an die sie sich bis heute gern zurückerinnert, da konnte Christina Wiechmann nicht anders. Zu DDR-Zeiten hat sie in Dobra im Ferienlager des Kombinats Luft- und Kältetechnik Dresden gearbeitet. Vergangene Woche lud sie ehemalige Mitarbeiter der Einrichtung zu einem Wiedersehenstreffen ein. Legendär sind unter anderem die großen Lagerhochzeiten, bei denen der damaligen Dobraer Bürgermeister Dieter Sauer, heute Hauptamtsleiter in Dürrröhrsdorf-Dittersbach, den Standesbeamten gab. Christina Wiechmann arbeitete lange als Wirtschaftsleiterin und Köchin in dem Ferienlager, viele Dobraer halfen im Sommer mit aus. Das Wiedersehenstreffen, bei dem unter anderem der frühere Lagerleiter Herbert Kosbab mit dabei war, begann im Niederen Gasthof in Stürza.

Zur Überraschung der aus Dresden angereisten Gäste ging es dann mit dem Bus auf den Hof in Dobra, auf dem sich früher das Ferienlager befand. (SZ)

