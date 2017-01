Wiedersehen der Vorzeigeklubs Dynamo und Jena bestimmten einst den DDR-Fußball mit. Doch in der jüngeren Vergangenheit kreuzten sich ihre Wege selten.

Ein Bild aus gemeinsamen Drittligazeiten: Beim Spiel zwischen Dynamo und dem FC Carl Zeiss am 17. April 2010 versucht es Halil Savran (links) artistisch gegen Ralf Schmidt. © Robert Michael

Die Erinnerungen sind verblasst, und das ist gut so. In Jena will keiner den Vergleich ziehen zur Saison 2001/02. Damals dominierte der FC Carl Zeiss in der Amateuroberliga, gewann die ersten zehn Spiele. Dass die Thüringer in die aktuelle Serie nur mit acht Siegen starteten, ließe sich auf die Terminplaner schieben, denn die setzten das direkte Duell um die Tabellenspitze bereits für den neunten Spieltag an – und wieder gibt es eine Parallele zu damals: nämlich das gleiche Ergebnis, ein 0:0.

Allerdings war der Gegner mit Energie Cottbus diesmal ein anderer als vor 15 Jahren. Damals kämpfte Jena mit Dynamo – und später Plauen – um den Platz in der Relegation. Nach dem torlosen Remis in Dresden vor 12 241 Zuschauern, eine erstklassige Kulisse in der vierten Liga, gewannen die Schwarz-Gelben das Rückspiel im Ernst-Abbe-Sportfeld mit 2:0; Torschützen: Volker Oppitz per Kopfball und Steffen Heidrich. Dynamo holte sich den Staffelsieg und setzte sich in den Aufstiegsspielen gegen die Amateure von Hertha BSC durch.

15 Jahre auf und ab

Fortan trennten sich die Wege der einstigen DDR-Vorzeigeklubs, für beide ging es mal rauf und doch wieder runter, wobei sie sich meist verfehlten wie 2006: Als Jena den Sprung in die zweite Liga schaffte, musste Dynamo absteigen. Lediglich drei gemeinsame Jahre haben sie verbracht – von 2008 bis 2011 in der 3.Liga. Nun begegnen sie sich wieder: am Sonnabend, 14Uhr, zum Testspiel in Jena.



Die Ausgangsposition: Die Dresdner spielen nach der Rückkehr in die Zweitklassigkeit eine starke Saison, die Jenaer führen die Tabelle in der viertklassigen Regionalliga an. Allerdings ist ihr Vorsprung auf Cottbus auf vier Punkte geschmolzen, was auch daran liegt, dass ihr Heimspiel gegen Meuselwitz vor der Winterpause ausfiel. Nur eine Niederlage musste Carl Zeiss bisher einstecken – ein glattes 0:3 bei der zweiten Mannschaft von RBLeipzig.



Sportdirektor Kenny Verhoene zieht ein positives Zwischenfazit. „Nur sechs Gegentore, davon drei in einem Spiel – das zeigt, dass wir eine sehr gute Balance haben“, sagte der Belgier der Ostthüringer Zeitung. „Das bestätigt, dass es trotz der schwachen Rückrunde zuvor richtig war, in weiten Teilen auf das bestehende Team zu setzen.“ Die Zeiten, in denen Jena klangvolle Namen verpflichtete, um mit Macht wieder hochzukommen, sind vorbei. Es soll eine Mannschaft entwickelt werden, der frühere Auer René Klingbeil, 35 Jahre alt, ist der einzige „Star“.



Vor der Saison wurde Mark Zimmermann zum Chefcoach befördert. Was die Anzahl der Trainerwechsel betrifft, liegt Jena sogar noch vor Dynamo. Der 42-Jährige, der in der Jugend und als Profi selbst für den FCC spielte, ist – Interimslösungen mitgezählt – bereits der 25. Versuch seit jener Saison 2001/02. René van Eck, seit dieser Woche bei Liga-Konkurrent Wacker Nordhausen, war sogar zweimal da.



Es werde „eine knifflige Aufgabe“, die Relegation zu erreichen, betont Verhoene – und der Belgier denkt dabei sicher nicht an die Vergangenheit, als Carl Zeiss in der Rückrunde einbrach, sondern sieht die starke Konkurrenz. Cottbus ist zwar schwach gestartet, aber inzwischen stabil. Auch deshalb ist den Jenaern der Härtetest gegen Dynamo extrem wichtig. „Wir wollen und werden alles tun, was uns möglich ist, um die Rückrundenvorbereitung unserer Mannschaft abzusichern“, erklärte FCC-Geschäftsführer Chris Förster. Ein Einbruch nach dem Winter soll nicht noch mal passieren.



Das für diesen Samstag in Jena angesetzte Testspiel ist witterungsbedingt kurzfristig nach Dresden verlegt worden. Wie beide Vereine am Freitag mitteilten, wurde die Entscheidung nach einer Platzbegehung im Ernst-Abbe-Sportfeld getroffen. Die Partie wird nicht öffentlich ausgetragen, jedoch als Livestream vom MDR übertragen. Beide Vereine planen zudem, den Test nach Möglichkeit bereits im Sommer in Jena zu wiederholen. "Da der Platz in Jena nicht bespielbar ist, standen wir vor der Alternative, das Spiel ausfallen zu lassen oder kurzfristig nach Dresden zu verlegen", sagte Dynamo-Sportgeschäftsführer Ralf Minge vom Fußball-Zweitligisten. Die kurzfristige Öffnung des Stadions sei Minge aber aufgrund teils vereister Tribünen jedoch keine realistische Option gewesen. Fans, die Karten gekauft haben, sollen den Kaufpreis erstattet bekommen. (mit dpa)

zur Startseite