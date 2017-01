Wiederholungstäter leugnet Facebook-Beleidigung „Assischlampe“ soll Ralf S. eine Frau genannt haben. Er sagt, dass das ein in Ungarn lebender Österreicher geschrieben hat.

© dpa

Es war viel los im Internet nach der Pegida-Demonstration am 19. September des vergangenen Jahres. Auch Ralf S., der bereits mehrere Strafen wegen Beleidigungen im Internet kassiert hat, mischte dabei mit. Ebenso Ute F., eine 45-jährige Dresdnerin. Wie S. steht sie Pegida nahe. Damals war sie beim „Abendspaziergang“ auf dem Postplatz dabei. Dort hätte sie Ralf S. von Angesicht zu Angesicht begegnen können, denn auch der 50-Jährige war gekommen. Doch die zwei Streithähne trafen sich erst am Montag persönlich.

S. hatte die Frau im Internet eine „Assischlampe“ genannt. Das ließ sich die Dresdnerin nicht gefallen und zeigte Ralf S. bei der Polizei an. Der mochte aber nicht mit den Beamten sprechen. „Ich rede aus Prinzip nicht mit der Polizei“, sagte er im Gericht. Daraufhin übernahm die Justiz. Sie schickte S. die „Rechnung“ für seine Beleidigung: 1200 Euro sollte er zahlen. S. akzeptierte den Strafbefehl nicht, deshalb musste er nun vor Gericht erscheinen. Dort behauptete er, bei einer Party bei ihm zu Hause habe ein in Ungarn lebender Österreicher den Begriff geschrieben. Er selbst sei großzügig beim Umgang mit dem Internet, begründete S., dass seine Gäste seinen Web-Zugang nutzen durften. Dass er so weit gegangen ist, sie unter seinem Namen bei Facebook schreiben zu lassen, sagte er nicht. Dennoch tauchte die Beleidigung im Netz auf. S. schrieb sie seinem Bekannten zu, der damals bei ihm gefeiert und übernachtet hat.

Noch heute kann man Teile der Auseinandersetzung bei Facebook nachlesen. Da steht unter anderem als Antwort auf einen Eintrag von Ute F. am 19. September: „Ute, wasch dich mal! Du siehst einfach nur assozial aus und bist es wahrscheinlich auch. Geh weg und buddel dich ein, Schaufel geht auf mich!“ Der Absender ist Ralf S. Der 50-Jährige bekam vor Gericht die Chance, nachzuweisen, dass er die Beleidigung nicht selbst verfasst hat. Dazu muss er binnen zwei Wochen ein Schuldeingeständnis seines Bekannten vorlegen. (SZ/csp)

zur Startseite