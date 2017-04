Wiederholung gewünscht Den Aktionstag Mountainbike hat es vor einem Jahr erstmals gegeben. Der Döbelner SC reagiert auf die gute Resonanz.

Wie im vergangenen Jahr wollen Lutz Mothes (links) und Jens Böber (rechts) vom Döbelner SC zeigen, was mit dem Mountainbike so alles möglich ist. © Archiv/Dietmar Thomas

Der Aktionstag Mountainbike der Abteilung Radsport des Döbelner SC im vergangenen Jahr ist gut angekommen. „Wir haben einige Nachfragen gehabt, ob es so etwas in diesem Jahr wieder geben wird“, sagte Klaus Böber, Abteilungsleiter Radsport im Verein. Und so haben sich die Döbelner Radsportler entschlossen, eine Neuauflage der Veranstaltung an diesem Wochenende zu organisieren.

Am Sonntag von 10 bis 12 Uhr können sich Interessierte an der Mountainbikestrecke in den Döbelner Klostergärten einfinden. Klaus Böber weist aber darauf hin, dass die Teilnehmer ihre eigene Ausrüstung mitbringen müssen. „Wir wollen die Radsportabteilung des Döbelner SC und die Anlage ins Gespräch bringen, die extra für Mountainbike gebaut wurde“, so Böber. Die DSC-Sportler zeigen, was man mit dem Mountainbike alles machen kann. Außerdem geben sie Tipps zur richtigen Kleidung. Angesprochen sind vor allem Jugendliche ab 14 Jahren, die sich für das Mountainbike interessieren und eventuell im Verein aktiv werden wollen. Das Tragen eines Fahrradhelms ist Pflicht.

zur Startseite