Fußball Wiedergutmachung ist angesagt Der SV Aufbau Waldheim spielt in Tresenwald. Der Gegner steht nur zwei Punkte vor Aufbau.

Aufgrund der Witterungsbedingungen sind viele Fußballplätze nicht bespielbar. Deshalb hagelte es bis Freitagabend bereits eine Reihe von Spielabsagen.

Landesklasse Nord

Die Begegnung des Döbelner SC gegen Spitzenreiter SV Lipsia Eutritzsch ist abgesagt worden.

Kreisoberliga

In der Kreisoberliga ist zumindest sicher, dass der SV Aufbau Waldheim (12./15) beim SV Tresenwald Machern (11./17) antreten kann. Im Sportpark Tresenwald gibt es einen Kunstrasen. Die beiden Teams sind Tabellennachbarn. Die Gastgeber liegen mit 17 Zählern auf Platz elf, die Waldheimer mit zwei Punkten Rückstand dahinter. Ein Sieg wäre eine feine Sache. Aufbau-Trainer Andreas Kügler sagte: „Wir streben Wiedergutmachung im Vergleich zum Spiel der Vorwoche an. Wir müssen eine ordentliche Einstellung an den Tag legen und zwei stabile Halbzeiten anbieten, dann können wir etwas mitnehmen.“ Ihm sei es wichtig, nicht zu verlieren. Mit Stephan und Martin Leimner sowie Michael Wolf stehen drei Akteure nicht zur Verfügung, dafür ist Sebastian Heyna wieder dabei.

Ob das Spiel zwischen dem Falkenhainer SV (14./13) und dem Roßweiner SV (2./37) angepfiffen wird, stand am Freitagabend noch nicht fest. Wenn es denn losgehen sollte, wollen die Roßweiner drei Punkte mitbringen. „Wir wissen nach der eher durchwachsenen Vorbereitung zwar nicht so richtig, wo wir stehen, dennoch sollte ein Sieg machbar sein“, sagte Trainer Gerd Hentzschel. Personelle Sorgen hat der RSV-Coach nicht. Außer Kay Lehmann (verletzt) und Steffen Zerge (Urlaub) sind alle Akteure an Deck.

Das Spiel des SV Ostrau 90 gegen den TSV Großsteinberg fällt ebenfalls den Platzbedingungen zum Opfer.

Kreisliga A Süd

In dieser Spielklasse gibt es am Wochenende nur eine Begegnung. Der Hohnstädter SV (1./23) trifft am Sonntag auf die SG Blau-Weiß Altenhain (12./6). Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz in Grimma. Tabellenführer Hohnstädt ist gegen das Schlusslicht klar favorisiert.

Kreisliga B Süd

Es wurden alle Begegnungen abgesagt.

