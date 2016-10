Wiedereröffnung verschoben Die Sanierung des Mittelgasthofes Struppen zieht sich. Das Rathaus ist aber mit seinem Projekt zum Erfolg verdammt.

Seit anderthalb Jahren steht der Mittelgasthof an der Ortsstraße in Struppen nun schon leer. Neue Pächter sind zwar gefunden, die Wiedereröffnung rückt aber nach hinten. © Katja Frohberg

Die Gemeinde will ihren Gasthof so schnell wie möglich zurück, da sind sich alle einig. Doch das geht nun doch nicht so fix wie erhofft. Noch vor einigen Monaten hatte Bürgermeister Rainer Schuhmann (CDU) im Gemeinderat verkündet, dass der Mittelgasthof schon im Herbst 2016 wieder eröffnen könnte. Das war wohl etwas zu optimistisch, nun ist die Rede von Ostern 2017. „Wir als Gemeinde wollen erst einmal sehen, ob die Gaststätte läuft“, sagt Schuhmann. Dann wolle man entscheiden, ob man weiter in den Gasthof investiere – also auch die obere Etage saniere.

Trotzdem wurde in der jüngsten Ratssitzung beschlossen, jetzt die Architekten für die Planung der Gästezimmer im Obergeschoss zu beauftragen. 60 000 Euro kostet das und wurde von einigen Gemeinderäten kritisch hinterfragt. „Sollten wir nicht erst einmal den Pachtvertrag mit dem neuen Wirt unterschreiben, bevor wir wieder investieren?“, fragte ein Vertreter der Bürger von Struppen. Der Bürgermeister verteidigte das Vorgehen mit dem Argument, dass sich das Hin und Her um den Mittelgasthof jetzt schon viel zu lange hinziehe. Würde die Gemeinde bei jedem Schritt zögern, könnten die neuen Wirte sicherlich nicht im Frühjahr öffnen. Und damit würden ihnen eine wichtige Saison und gleichzeitig viele Einnahmen fehlen.

Der Pachtvertrag sei außerdem so gut wie fertig. Unterschrieben werden kann er allerdings erst, wenn die neuen Wirte grünes Licht von der Bank bekommen. Das hatte in den letzten Monaten für erhebliche Verzögerungen gesorgt. „Aber die Finanzierung ist jetzt so gut wie in trockenen Tüchern“, versichert der Bürgermeister.

Ein Risiko bleibt

Trotzdem herrscht im Gemeinderat weiterhin Unsicherheit beim Thema Mittelgasthof. Mehrfach schon war die Gaststätte geschlossen worden, sprangen die Wirte ab. Im vergangenen Jahr schloss das Wirtshaus, weil der damalige Pächter den Vertrag gekündigt hatte. Für das Jahr 2017 plant Struppen, rund 150 000 Euro in den Gasthof zu stecken. Eine große Summe für eine kleine Gemeinde. Was ist, wenn auch dieser Inhaber nach kurzer Zeit wieder kündigt? Mit diesem Risiko müsse die Gemeinde leben, antwortet Rainer Schuhmann. Die Gastrobranche sei eben kein sicheres Pflaster. Der Bedarf nach einer Gaststätte im Ort sei aber da, betonte er. Mehrfach würden Gäste fragen, wo man im Ort denn einkehren könnte. Außerdem gäbe es durch die Staatsstraße genügend Durchgangsverkehr. Auch die Gäste des Campingplatzes würden das Angebot sicherlich nutzen, da sind sich alle einig.

Zuletzt wurde die Decke im Mittelgasthof stabilisiert. Ein 400 Kilo schwerer Stahlträger wurde in die Konstruktion eingefädelt. Das kostete die Gemeinde rund 27 000 Euro. In den nächsten Monaten steht der Innenausbau in der unteren Etage an. Das sei allerdings Sache der zukünftigen Betreiber, sagt der Bürgermeister. Wer die neuen Wirte sind, darüber schweigt die Gemeinde noch. Sie hatten sich Anfang des Jahres bereiterklärt, den Gasthof an der Hauptstraße zu übernehmen.

