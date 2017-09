Wiedereröffnung des Dresdner Fernsehturms doch viel billiger? Der Fernsehturm-Verein will falsche Berechnungen im Gutachten erkannt haben und kritisiert die Bewertung bezüglich einer Seilbahn.

Nur eines steht nach dem Gutachten fest: Die Wiedereröffnung des Dresdner Fernsehturms würde Millionen kosten. Wie viele genau, darüber wird gestritten. © Youssef Safwan

Immer wieder sind im Fernsehturm-Gutachten die hohen Kosten für eine Wiedereröffnung betont worden. Rund 15,5 Millionen würde die einfache Sanierung mit Turmcafé und offener Besucherplattform kosten, heißt es in der Studie. An der Richtigkeit dieser Summe hegt der Fernsehturm-Verein allerdings erhebliche Zweifel.

Hauptkritikpunkt: Im Gutachten wird behauptet, die Restaurantfläche mit Küche und Lagerräumen wäre etwa 800 Quadratmeter groß. Doch der Verein hat eigene Berechnungen angestellt und kommt auf eine ganz andere Größe, so Sprecherin Barbara Lässig. Das Ergebnis: 507 Quadratmeter. An der tatsächlichen Fläche bemisst sich unter anderem, wie viele Tische und Stühle gebraucht werden, und was der Innenausbau kostet. Die Kostenermittlung in der Studie sei fehlerhaft und abschreckend, findet der Verein.

Durch die viel kleinere Fläche könnten Millionen Euro gespart werden. Um das Restaurant und die Plattform wiederzubeleben, müsste die Außenhaut des Turms grundlegend saniert werden. Außerdem wären zwei Aufzüge sowie ein Speiseaufzug zwischen Gaststätte und Küche nötig, heißt es in der Machbarkeitsstudie, die von Stadt, Freistaat und Telekom in Auftrag gegeben wurde. Im Restaurant hätten der aktuellen Flächenberechnung nach rund 120 Gäste Platz, auf der Plattform noch einmal 69 Gäste.

Kritik übt der Verein auch an der Bewertung der Gutachter bezüglich einer Seilbahn zwischen dem Wasserwerk Tolkewitz und dem Fernsehturm. Diese würde die Landschaft und die Natur beeinträchtigten. Die planungsrechtlichen Hürden seien ebenfalls hoch, heißt es. Der Verein macht dagegen deutlich, dass eine Seilbahn die umweltschonendste Variante zur Anreise wäre. Dafür würden außerdem die kurze Bauzeit, ein geringer Platzbedarf und die einzigartige Aussicht sprechen. Laut Gutachter müssten aber an der Talstation rund 140 Parkplätze gebaut werden. Der Lärm, den der Verkehr dort verursachen würde, wird von den Experten als Risiko eingestuft. Am Montagabend fand in Bühlau eine Bürgerversammlung zum Thema Fernsehturm statt. Alle Stadtratsfraktionen beteuerten ihren Willen, den Fernsehturm wiederzueröffnen. Allerdings nur unter der Maßgabe, vorher alle finanziellen Anforderungen, sowie umwelt- und verkehrsrechtliche Fragen zu prüfen.

