Wiederaufbau am Schänkhübel Jetzt rücken die Maurer in Rossendorf an. Ein Betreiber für den Imbiss ist bereits gefunden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Vom Schänkhübel an der B6 in Rossendorf stehen fast nur noch die Grundmauern. Jetzt ist das Haus beräumt. In der nächsten Woche rücken die Bauleute an. Autofahrer sollten sich nicht von dem Schild mit der Aufschrift „Nächster Brunch, Sonntag 10. April“ täuschen lassen. Das hängt seit vergangenem Jahr an der Stelle. Am 11. April 2016 brannte die Gaststätte aus. © Thorsten Eckert Vom Schänkhübel an der B6 in Rossendorf stehen fast nur noch die Grundmauern. Jetzt ist das Haus beräumt. In der nächsten Woche rücken die Bauleute an. Autofahrer sollten sich nicht von dem Schild mit der Aufschrift „Nächster Brunch, Sonntag 10. April“ täuschen lassen. Das hängt seit vergangenem Jahr an der Stelle. Am 11. April 2016 brannte die Gaststätte aus.

Der Schänkhübel kurz nach dem Brand: Große Teile des Dachstuhls sind verkohlt. Sie wurden inzwischen entfernt.

Es geht los: Was die meisten wohl kaum für möglich gehalten haben, ist tatsächlich eingetreten. Der Aufbau der ausgebrannten Gaststätte Schänkhübel an der B 6 in Rossendorf hat begonnen. „Meine Mitarbeiter haben in den vergangenen Tagen vor allem die Reste des Dachstuhls beseitigt. Von den Balken und Dielen waren nur noch verkohlte Stücke übrig“, sagt Jürgen Lohmann, der Eigentümer der traditionsreichen Gaststätte.

Damit nicht genug. Selbst Teile der Mauern mussten weg. Sie waren durch die Hitze der Flammen beschädigt. Hinzu kommt der starke Ruß, der an vielen Stellen beseitigt werden musste. Genau genommen steht von dem Haus nur noch das Erdgeschoss. Innen herrscht Rohbauzustand, wie er sagt. Nur blanke Wände und Fußböden, wie bei einem gerade neu errichteten Haus, nur das hier schon einiges in Mitleidenschaft gezogen ist.

Akt Nummer zwei des Wiederaufbaus folgt in der nächsten Woche: „Wir werden auf die Mauern einen sogenannten Ringanker setzen. Das ist ein Betonband, das dem Gebäude mehr Stabilität verleiht. Darauf wird dann der Dachstuhl gesetzt. Bisher hat der Schänkhübel ein solches Teil nicht. Unser Architekt hat erklärt, der Ringanker ist unbedingt notwendig“, sagt der Eigentümer. Viel passiert derzeit abseits des Schänkhübels. Nach Angaben von Jürgen Lohmann hat die Zimmerei bereits den Dachstuhl fertiggestellt. „Er wurde in der Firma schon zur Probe zusammengesetzt. Jetzt wartet er darauf, auf das Gebäude gehoben zu werden.“ Das passiert, wenn der Beton ausgehärtet hat, im April oder Mai könnte es so weit sein. Dann kommt das eigentliche Dach drauf. „Dann ist die Hülle erst mal dicht und gesichert, dann wird auch Richtfest gefeiert.“ Anschließend beginnt der Innenausbau mit der Installation einer neuen Elektroanlage, neuen Wasserleitungen, neuen Fenstern und Türen. Jürgen Lohmann will an einem Eröffnungstermin noch in diesem Jahr festhalten. „Ich hoffe, wir bekommen das Ende 2017 hin.“ Wesentlich früher wird der Imbiss öffnen. „Den hat ein junger Pächter aus Mittelsachsen übernommen“, sagt Jürgen Lohmann. Er wird den bereits an der B6 stehenden Container komplettieren und fertigstellen. „Geboten wird eine Mischung aus klassischem Imbiss, Street Food und leckeren Spezialitäten. Geöffnet ist ganztägig. Er ist gedacht für Berufspendler, Kraftfahrer und Hungrige, die an der B 6 einen schnellen und vor allem leckeren Snack möchten. Eis und süße Sachen sind auch in der Planung. Demnächst werden wir die Werbung aufstellen.“ Die Pachtzeit beginnt am 1. Mai. Der genaue Zeitpunkt der Eröffnung steht noch nicht fest.

Alles verändert

Der Glaspavillon wird ebenfalls aufgestellt. Das Bauwerk mit einer Größe von zehnmal zehn Metern hatte Jürgen Lohmann kurz nach dem Brand im vergangenen Jahr in Leipzig gekauft. Die Bodenplatte ist bereits gegossen. Jetzt müssen noch Versorgungsleitungen gelegt und der Pavillon aufgestellt werden. Anschließend sollen hier Speisen, sowie Kaffee und Kuchen sowie Eis angeboten werden.

In der Nacht zum 11. April 2016 hatte sich für den Eigentümer auf einen Schlag alles geändert. Zeugen beobachteten, wie aus dem Dach dichter Rauch quoll und alarmierten die Feuerwehr. Nach einem gescheiterten Versuch, das Feuer von innen zu löschen, blieb für die Feuerwehr nur noch von außen gegen die Flammen vorzugehen. Über drei Drehleitern wurde Wasser in das Gebäude gepumpt. Jürgen Lohmann hatte das Haus erst fünf Monate zuvor eröffnet. Voraus ging ein aufwendiger Ausbau. „Es lief immer besser“, sagt der 56-Jährige. Der Sonntagsbrunch, der alle 14 Tage stattfand, war stets ausgebucht. Jetzt will er genau an diese Zeit wieder anknüpfen.

zur Startseite