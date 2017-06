Gut zu wissen Wieder zu Hause Der Umbau in der Kinderkrippe Märchenland in Dipps ist abgeschlossen. Wie sich das Ausweichquartier bewährt hat.

Meggy und Max waschen sich hier die Hände an dem neuen Waschbecken. Es ist ein großes Becken, da kann man nicht mehr seitlich über den Rand spritzen. Das kümmert zwar die Kleinen weniger, aber die Erzieherinnen freut es. © Egbert Kamprath

Das Waschbecken, an dem sich Meggy und Max die Hände waschen, ist besonders schick. Es ist eine Waschmöglichkeit, bei der niemand mehr seitlich rausspritzt, wenn er nicht aufpasst, sondern ein großes Becken in Wellenform. „Hier kann man schön sehen, was neu geworden ist. Das meiste ist in den Wänden verschwunden“, sagt Krippenerzieherin Petra Lißner.

Der Kreisverband Dippoldiswalde des Deutschen Roten Kreuzes hat im Krippengebäude der Kita Märchenland für rund 117 000 Euro die gesamte Sanitärinstallation erneuern lassen, berichtet Carola Engelbrecht. Sie ist beim Roten Kreuz Dippoldiswalde, seit 2007 Träger der Kita, für den Bereich Kindertagesstätten zuständig. Bund und Landkreis haben von den Kosten 87 000 Euro übernommen.

Die Kinderkrippe ist in den frühen 1950er-Jahren mit den damaligen Mitteln gebaut worden. Daher hatten die Wasserleitungen nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprochen. Sie sind jetzt komplett ausgetauscht worden. In diesem Zuge ließ das Rote Kreuz auch die Inneneinrichtung der Waschräume und Toiletten erneuern. „Die sind jetzt auch geräumiger geworden“, berichtet Petra Lißner. Außerdem haben die Hausmeister des Roten Kreuzes alle Räume neu gemalert und in den Gruppenräumen neue Möbel aufgestellt. Deren Anschaffung war schon im vergangenen Jahr geplant.

Für den Umbau hat das Rote Kreuz ein neues System ausprobiert. Das Krippengebäude wurde geräumt. Die Kinder sind für drei Monate in den benachbarten Kindergarten gezogen. Dort haben vorher drei Gruppen ihre Zimmer geräumt und sind für die Bauzeit in einen Ausweichkindergarten in der ehemaligen Berufsschule an der Weißeritzstraße gezogen.

Carola Engelbrecht kann jetzt vergleichen. Vor einiger Zeit wurde schon die Elektrik in der Kinderkrippe erneuert, damals bei laufendem Betrieb. Und das war schwieriger, für die Handwerker wie für die Kinder.

Jetzt war die Krippe frei. Die Bauleute haben diese Baufreiheit genutzt. „Sie haben hintereinander weg gemacht. Es gab nicht einen Tag, an dem nicht gearbeitet wurde“, sagt Engelbrecht. Die Kinder waren auch gut versorgt. Die Krippenkinder mussten ohnehin nur ins Nachbarhaus umziehen. Aber auch bei den drei Kindergartengruppen mit je 15 Kindern, die in die ehemalige Berufsschule gewechselt sind, ist das Ausweichquartier gut angekommen. Die Schule ist für die Kinder vorgerichtet worden mit zusätzlichen Handläufen an den Treppengeländern, Podesten vor den Waschbecken und einem Extraschutzzaun. „Der Standort hat den Kindern gefallen. Die Weißeritz ist nicht weit. Die Bimmelbahn fährt daneben vorbei. Das war schön“, erzählt Engelbrecht.

Sie plant jetzt schon weitere Sanierungen in der Kita Märchenland. Etagenweise soll das Kindergartengebäude modernisiert werden. Die Türen, die Sanitär- und Elektroinstallationen sollen erneuert werden. „Wir denken ernsthaft darüber nach, uns dann auch wieder um eine Ausweichlösung zu kümmern. Das hat so gut funktioniert“, sagt Carola Engelbrecht. Aber erst einmal freuen sich alle Kinder, dass sie wieder zu Hause sind in ihren angestammten Räumen. Für die Kleinsten in der Krippe sind diese ja auch frisch vorgerichtet worden.

