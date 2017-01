Wieder Zigarettenautomat gesprengt

Zigarettenautomat gesprengt Röhrsdorf. Geld und Zigaretten erbeuteten rabiate Diebe in Röhrsdorf. Sie hatten in der Nacht zum Donnerstag, gegen 2 Uhr, einen Zigarettenautomaten an der Straße Am Landgut vermutlich mit Pyrotechnik aufgesprengt.Wie groß die Beute war, konnte die Polizei noch nicht sagen. Der Automat wurde erheblich beschädigt. Angaben zur Schadenshöhe stehen noch aus. (SZ)

Einbruch in Garage Pirna. Unbekannte haben das Tor einer Garage in einem Komplex an der Krietzschwitzer Straße auf dem Pirnaer Sonnenstein geöffnet, wie, das ist noch nicht geklärt. Die Diebe stahlen Elektrowerkzeuge wie Trennschleifer und Bohrmaschinen, Lasermessgeräte sowie ein Schweißgerät im Gesamtwert von rund 16000 Euro. Entdeckt wurde der Eibruch am Donnerstag, der Besitzer war am 21. Dezember zum letzten mal in der Garage gewesen.

Auffahrunfall auf der Brücke Pirna. 14000 Euro Schaden sind bei einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag auf der Stadtbrücke in Pirna entstanden. Aus Richtung Copitz kommend war ein 67-Jähriger mit seinem Opeln Astra auf einen haltenden BMW (42) aufgefahren. Diesen schob es durch den Aufprall noch gegen einen VW Tiguan (62). Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Jedoch war im Pirnaer Zentrum stundenlang Stau entstanden, weil auf der Stadtbrücke eine Fahrspur blockiert war und die Polizei den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeileitete.

Hilfesuchende Frau entpuppt sich als Diebin Neustadt. Am Donnerstagabend klingelte eine junge Frau bei einem 55-jährigen Neustädter und bat um Hilfe, da sie verfolgt würde. Der hilfsbereite Mann ließ sie in die Wohnung und wollte sie beruhigen. Plötzlich sprang die Dame jedoch auf, schnappte sich die Jacke des Mannes und verschwand. In der Jacke befand sich auch sein Portemonnaie mit Ausweisen und Geldkarten.