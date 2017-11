Wieder Wrestling in Großenhain Am 12. Mai und im Oktober kommen die Next Step Wrestling Shows in die Stadt. Ein alter Bekannter macht auch mit.

© Symbolfoto: dpa

Großenhain. Next Step Wrestling, auch als Catchen bekannt, bietet seit 2012 die Möglichkeit in Dresden an, eine professionelle Wrestlingausbildung zu erhalten. Die Wurzeln des Vereins in Gründung liegen jedoch viel weiter zurück. Aktuell werden Schüler aus Deutschland, Polen und Tschechien ausgebildet. Zudem bietet Next Step die Chance, sich bei eigenen Events vor Publikum zu präsentieren und gegen etablierte Profis in den Ring zu steigen.

So eine Show findet am 12. Mai in der Remontehalle statt. Und eine Zweite dann im Oktober. Mit dabei ist ein alter Bekannter der hiesigen Wrestlingszene – Marcel Koltermann aus Kalkreuth. Er wird am 12. Mai selbst kämpfen und trainiert schon dafür. Bis 2010 organisierte Koltermann unter dem Kampfnamen „Sternau“ vier Wrestlingshows in der Remontehalle. Sogar Deutsche Meisterschaften wurden damals hier ausgetragen. Knapp 400 Zuschauer verfolgten die Showkämpfe im Stahlkäfig. Nun ist nach sieben Jahren Pause eine weitere Show geplant, deren Titel deshalb auch Homecoming (nach Hause kommen) lautet. (krü)

www.nextstepwrestling.com

