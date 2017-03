Wieder Wellengang im Disco-Hafen Am Sonnabend haben sich wirklich große Namen der DJ-Szene in Radeberg angesagt.

Neben dem Hauptakteur Lexer aus Leipzig wird am Sonnabend auch der Dresdner „Gunjah“ (Foto) im Radeberger Disco-Port anheuern. Mit zahlreichen weiteren namhaften Akteuren. © PR

Sie haben es wieder geschafft: Nämlich große Namen nach Radeberg zu locken. Die Partymacher von „B&B“-Event aus dem benachbarten Feldschlößchen nämlich, die am Sonnabend aus der alten Turnhalle an der Pulsnitzer Straße in Radeberg wieder den „Disco-Port“ machen; einen sehr musikalischen Disco-Hafen also, in dem dann die Bässe der Elektro- und House-Musik für reichlich Wellengang sorgen werden.

Und nachdem das Veranstalter-Team um Johannes Baumgärtel vor einiger Zeit schon mal mit Marusha die wohl bekannteste „Plattenauflegerin“ der Szene nach Radeberg holen konnte, sind die Namen am Sonnabend nicht minder klangvoll, wenn nach gut einem Jahr Pause wieder bis in die Nacht hinein gefeiert und getanzt wird. Denn mit dem Leipziger DJ „Lexer“ kommt ein Mann, der schon die ganz großen Festivals gerockt hat und auf jede Menge ausverkaufter Clubshows verweisen kann. Außerdem mit im House-Boot: „Gunjah“, der in der Dresdner „Showboxx“ und im „Klub Neu“ zu Hause ist. Zudem haben sich „Step2live“, Jacques van Damme und „Digitalo“ angesagt.

Der Disco-Port öffnet ab 21 Uhr seine Hafen-Türen; bis 22 Uhr kostet eine Karte sechs Euro an der Abendkasse. Danach acht Euro. (SZ/JF)

www.facebook.com/DiscoPort

