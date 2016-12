Wieder vorn Die Bayern erobern die Führung in der Fußball-Bundesliga zurück – mindestens für einen Tag.

Robert Lewandowski hat Bayern München mit einem Doppelpack zumindest vorübergehend an die Spitze der Fußball-Bundesliga geschossen. Er erzielte am Freitagabend beim 3:1 (2:1) des deutschen Rekordmeisters beim FSV Mainz 05 zwei Tore. Die Gastgeber gingen durch Jhon Cordoba in Führung. Die Gäste drehten das Duell aber schnell. Robert Lewandowski und Arjen Robben erzielten die Treffer vor der Pause. Lewandowski setzte mit einem Freistoß in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Dank des besseren Torverhältnisses überholten die Bayern den punktgleichen Aufsteiger RB Leipzig, der am Sonnabend gegen Schalke 04 kontern kann.

Auch spielerisch konnten die Münchner nach zuletzt schwachen Partien überzeugen. Mit Ausnahme der ersten fünf Minuten beherrschten sie die Szenerie. „In der ersten Halbzeit haben wir so gespielt wie lange nicht mehr“, sagte Robben. „In den vergangenen Wochen haben uns ein bisschen die Überraschungen gefehlt. Das war diesmal gut. Eigentlich hätten wir schon in der ersten Hälfte mehr Tore erzielen müssen.“ Kritisch sah er die zweite Halbzeit: „Da müssen wir weitermachen. Da haben Tempo und Bewegung gefehlt.“

Vor dem Spiel gab es eine Schweigeminute für die Opfer des Flugzeugabsturzes in Südamerika. Dabei war am Dienstag beinahe die ganze Mannschaft des brasilianischen Erstligisten Chapecoense gestorben.

DFB erlaubt im Pokal vier Wechsel

Derweil ist in Spielen des DFB-Pokals ab sofort eine vierte Einwechslung bei einer Verlängerung möglich. Das International Football Association Board genehmigte einen entsprechenden Beschluss des Präsidiums des Deutsche Fußball-Bundes. Diese Regelung soll bei Frauen und Männern bereits in der nächsten Runde greifen und auch für die gesamte Saison 2017/2018 gelten. Alle Klubs, die in den Wettbewerben noch vertreten sind, hatten der Teilnahme an dem Pilotprojekt davor zugestimmt. (dpa)

zur Startseite