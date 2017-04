Wieder von der Wanderlust gepackt Auch nach dem Wandertag 2016 gibt es viel in der Region zu entdecken. Im Mai findet die erste Wanderwoche statt.

Manfred Heerlein (links), Vorsitzender des Fördervereins Technisches Denkmal Neumannmühle, erklärt Besuchern die Funktionsweise der original erhaltenen Technik. Bei der Sebnitzer Wanderwoche im Mai ist die Mühle eine der Attraktionen. © Archiv: Dirk Zschiedrich

Frisch auf zur ersten Sebnitzer Wanderwoche heißt es vom 14. bis zum 20. Mai. An den sieben Tagen werden 21 geführte Wanderungen angeboten. Täglich stehen zwei Touren mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur Auswahl. Diese reichen von familienfreundlichen Routen mit den etwas leichteren Anstiegen bis hin zu anspruchsvollen Wegen in der Felsenwelt des Elbsandsteingebirges. Speziell für die erste Wanderwoche in Sebnitz wurde ein Flyer entwickelt. In diesem werden die Wanderrouten kurz vorgestellt. Der Flyer enthält auch das Anmeldeformular für die einzelnen Touren. Noch bis zum 30. April können sich Interessenten anmelden. Sie müssen lediglich die Nummer der Tour angeben und mit wie vielen Personen sie teilnehmen.

„Als Maskottchen und Eintrittskarte fungiert wieder unsere Lotte“, sagt Marketingmitarbeiterin Tina Sauer. Die Stoffpuppe gibt es für fünf Euro. „Das Angebot der Wanderwoche richtet sich auch an Einheimische, die gern einmal neue Ecken mit unseren Wanderführern erkunden möchten oder in einer lockeren Runde gemeinsam wandern wollen“, sagt Tina Sauer. Unter den Angeboten befinden sich zum Beispiel auch verschiedene Touren in und um Sebnitz. So steht ein Rundgang auf dem 2016 eingerichteten Blümelpfad auf dem Programm. Während eines Stadtrundganges gibt es Sehenswertes zu entdecken. Wer natürlich eine etwas größere Wanderung unternehmen möchte, kann dies ebenfalls tun, so zum Beispiel nach Hinterhermsdorf, Altendorf oder Ottendorf. Gewandert wird auch grenzüberschreitend. So steht eine Tour „Unterwegs auf sächsisch-böhmischen Grenzwegen“ mit dem Besuch des Tanzplanes in Mikulasovice (Nixdorf) auf dem Plan. „Einige Touren bekommen durch die Integration verschiedener touristischer Höhepunkte sogar einen richtigen Erlebnischarakter“, sagt Tina Sauer. Als Beispiele nennt sie die Kahnfahrt Obere Schleuse, die Besichtigung des Technischen Denkmals Neumannmühle, eine Exkursion in Hinterhermsdorf mit der Kräuterfrau wie auch Führungen durch das Sebnitzer Heimatmuseum.

Den Flyer und die Anmeldeformulare gibt es in der Touristinformation Sebnitz, Neustädter Weg 10 oder auch online unter www.sebnitz.de/Wanderwoche.

