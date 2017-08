Wieder volle Parkplätze am Berzdorfer See Auf der Zufahrt zur Blauen Lagune war ein Auto so ungünstig geparkt, dass es abgeschleppt werden musste.

Zum Berzdorfer See? Am besten mit dem Fahrrad. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Schönau-Berzdorf. Nach dem Parkchaos am Berzdorfer See am letzten Juli-Wochenende, sind auch vergangenes Wochenende die Parkplätze rund um den See gut gefüllt gewesen. „Bei uns war zeitweise wieder alles voll“, sagt Schönau-Berzdorfs Bürgermeister Christian Hänel (parteilos). Vergangenes Wochenende waren vorsorglich erneut alle verfügbaren Stellflächen an der Blauen Lagune geöffnet: die drei neuen und eigentlich noch nicht freigegebenen Parkplätze sowie das provisorische Parkgelände daneben.

Am letzten Juli-Wochenende, vor allem an dem Sonntag, waren unzählige Gäste an den Berzdorfer See geströmt. Zum einen wegen des sehr warmen Wetters, zum anderen auch wegen der Veranstaltungen zum Start der Seewoche. Dadurch erreichten die Parkplatz-Kapazitäten rund um den See ihre Grenzen.

Vergangenes Wochenende nun ist die Seewoche zu Ende gegangen. Ganz so hoch waren die Temperaturen nicht – und die Situation auf den Parkplätzen weniger angespannt. Am Sonnabend seien die Stellflächen an der Lagune zeitweise dennoch voll belegt gewesen, so Christian Hänel. „Und einer der Busse kam wieder nicht durch.“ Eine Linie des ÖPNV fährt direkt bis zur Lagune. Auf der Zufahrt war ein Auto so ungünstig geparkt, dass es abgeschleppt werden musste. Dabei hatte die Gemeinde versucht, die Situation übersichtlicher zu gestalten. Der Stand, an dem man seine Parkgebühren entrichten muss, wurde weiter nach vorne Richtung Gärtnerei Ahr verlegt. Dadurch gab es in dem Bereich zwischen Gärtnerei und Bezahlposten weniger Möglichkeiten, wild zu parken. (SZ/sdn)

