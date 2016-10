Wieder vier Termine fürs Verbrennen Im Oktober dürfen Gartenabfälle verbrannt werden, die nicht anderweitig durch Untergraben oder Schreddern verwertet werden können.

Im Oktober dürfen Gartenabfälle verbrannt werden, die nicht anderweitig durch Untergraben oder Schreddern verwertet werden können. Auch von Schädlingen befallene Blätter sollten eher verbrannt als kompostiert werden. Dafür hat die Kommune zwei Termine festgelegt: Mittwoch, 12. Oktober und Sonnabend, 15. Oktober. Sollte es an einem der Tage oder an beiden regnen, dann gelten der 26. und 29. Oktober als Ausweichtermine.

Die sollten auch wahrgenommen werden, wenn es unmittelbar vorm geplanten Verbrennen geregnet hat oder das Verbrenngut anderweitig nass ist. Denn damit lässt sich kein Feuer machen, die Nachbarn werden durch Qualm belästigt, was ohnehin unzulässig ist. Nicht alle Roßweiner haben sich in der Vergangenheit an diese Verbrennregeln gehalten. Daher gab es Beschwerden im Ortschaftsrat und in der Stadtverwaltung bei Tamara Mertinat. Sie schickt, wenn es sich einrichten lässt, Mitarbeiter des Ordnungsamtes zur Kontrolle raus, ob die Beschwerden berechtigt sind. Gegebenenfalls kann das Konsequenzen haben, wenn entsprechende Abstände zu Straßen oder Nachbarn nicht eingehalten werden oder es tatsächlich Belästigungen oder Gefährdungen der Nachbarschaft durch Qualm und Funkenflug gibt. (DA/sig)

