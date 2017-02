Wieder Verstöße gegen Stallpflicht Den Geflügelhaltern im Sperrgebiet, die gegen die Stallplicht verstoßen, droht ein Bußgeld.

In Nordsachsen hat die Geflügelpest einen Nutztierbestand erreicht. In Mittelsachsen kämpfen die Mitarbeiter des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes (Lüva) dagegen noch an. Sie drohten zwei Geflügelhaltern im Sperrgebiet, das drei Kilometer um den Fundort eines mit Geflügelpest infizierten Tieres eingerichtet wird, mit einem Bußgeld, weil diese der Stallpflicht nicht nachgekommen waren. „Die beiden Verstöße waren bei Untersuchungen im Sperrgebiet aufgefallen und wurden von den Tierhaltern sofort abgestellt“, teilte Kreissprecher André Kaiser vom Landratsamt am Mittwoch mit. Gerade in den Sperrgebieten sei es gefährlich, wenn die Stallpflicht nicht eingehalten werde. Dies stelle auch ein großes Risiko für alle umliegenden Geflügelhalter dar, ergänzte Kreissprecherin Cornelia Kluge.

Bis Mittwochvormittag wurden 90 Proben, verendete Wildvögel sowie Hausgeflügel und Tupferproben von Rachen und Kloake, auf die Geflügelpest untersucht. Von 62 lag bis dahin ein negatives Ergebnis vor. Bei drei Proben wurde des Vogelgrippe-Virus nachgewiesen. Zwei davon, ein Schwan sowie eine Stockente, wurden am Großteich in Geringswalde gefunden, ein Graureiher in Flöha-Plaue. Am Teich in Geringswalde habe es laut Kluge in der vergangenen Woche mehrfach Kontrollen durch das Lüva gegeben, jedoch ohne Auffälligkeiten. Alle Geflügelhalter im Sperrbezirk um den Teich sind inzwischen kontrolliert worden. Seit Montag sind die Mitarbeiter des Lüva in und um Flöha im Einsatz. Von den verbleibenden 25 Proben steht das Ergebnis noch aus. (DA/mf)

