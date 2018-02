Wieder verloren Der HC Rödertal muss sich im Heimspiel gegen den Favoriten Buxtehude geschlagen geben. Zu viele Fehler werden bestraft.

Egle Alesiunaite vom HC Rödertal beim Sprungwurf. Ein Problem ist hier leicht zu erkennen. Alesiunaite, der diesmal gar kein Tor gelang, springt kaum höher als ihre Gegenspielerin Jessica Oldenburg, die zur Abwehr einfach nur stehenbleiben muss. © Henry Lauke

Handball-Bundesliga Frauen. Erwartungsgemäß haben die Rödertalbienen am Sonnabend ihr Heimspiel gegen den glasklaren Favoriten aus Buxtehude vor 523 Zuschauern in Großröhrsdorf am Ende noch deutlich mit 23:33 (13:16) verloren. Erneut musste HCR-Trainer Maximilian Busch auf Jurgita Markeviciute, Sandra Szary, Grete Neustadt, Lisa-Marie Ostwald und Michelle Urbicht verletzungsbedingt verzichten. Zu diesem Quintett gesellte sich auch noch Brigita Ivanauskaite, die ebenfalls absagen musste.

Busch meinte nach dem Abpfiff: „Gegen eine Topmannschaft wie den Buxtehuder SV werden Fehler sofort bestraft. Wir konnten heute leider nicht an die Leistung aus dem letzten Spiel in Oldenburg anknüpfen. Trotzdem haben wir das Leistungsniveau weiter gesteigert. Der BSV hat wahnsinnig gute Spielerinnen. Da muss schon alles zu einhundert Prozent stimmen. Wir arbeiten weiter hart an uns. Am Sonnabend steht das nächste Heimspiel an. Darauf muss jetzt der Fokus liegen.“ Dann ist ab 17.30 Uhr der TuS Metzingen zu Gast in Großröhrsdorf.

Die erste Halbzeit gegen Buxtehude begann temporeich. HCR-Coach Busch ließ den ersten Angriff mit sieben gegen sechs spielen. Seine Taktik ging auf. Sarolta Selmeci markierte den ersten Treffer der Partie – leider blieb das an diesem Tag auch ihr einziger Torerfolg. Generell waren die Bienen von der ersten Sekunde an voll konzentriert. So erhöhte Jacqueline Hummel in der dritten Minute bereits auf 3:0.

Besonders in der Defensive waren die Gastgeberinnen hellwach. Erst nach knapp vier Minuten gelang Buxtehude der erste Treffer durch Friedericke Gubernatis, die insgesamt vier Tore erzielte. Besonders das von Bienen-Trainer Busch im Vorfeld angesprochene Rückzugsverhalten war sehr gut. Allerdings unterliefen der Mannschaft von BSV-Coach Dirk Leun auch ungewohnt viele Fehler. Erst in der zehnten Minute gelang dem Buxtehuder SV einer seiner gefürchteten Tempo-Gegenstöße zum 4:4-Ausgleich.

Lone Fischer wirft neun Tore



Mit drei schnellen Toren in Folge durch die wieder einmal stark aufspielende Lone Fischer – sie war mit neun Treffern die erfolgreichste Spielerin auf dem Parkett – konnte Buxtehude erstmals mit 7:5 in Führung gehen. In der Folgezeit kamen die Gäste immer besser ins Spiel und setzten sich auf 14:9 ab. Wie schon im letzten Spiel gegen den VfL Oldenburg ließen sich die Rödertalbienen von diesem Rückstand nicht beeindrucken und kämpften sich durch einen 3:0-Lauf bis zum 13:15 doch wieder zurück in die Partie.

BSV-Trainer Leun nahm nun seine erste Auszeit, um seine Spielerinnen zum Rapport zu beordern. Die Rödertalbienen versuchten daraufhin erneut, mit einem Überzahlspiel sieben gegen sechs erfolgreich zu sein, scheiterten allerdings kurz vor Schluss. Anstatt des 14:15-Anschlusstreffers gelang Lisa Prior im Gegenzug und mit der Schlusssirene noch der Treffer zur 16:13-Halbzeitführung für Buxtehude.

In der zweiten Hälfte waren beide Mannschaften wie ausgewechselt. Während Buxtehude entfesselt aufspielte, gelang den Bienen acht Minuten gar nichts. Die Gäste witterten ihre Chance und ergriffen sie. Mit einem 7:0-Lauf zum 22:13 drückten sie dem Spiel ihren Stempel auf. Von den guten Ansätzen der ersten Halbzeit war beim HC Rödertal nichts mehr zu erkennen. Erst nach neun gespielten Minuten erzielte Tammy Kreibich (drei Treffer) das erste HCR-Tor in dieser Halbzeit.

Danach schaltete der BSV einen Gang herunter, kam aber trotzdem nie in ernsthafte Gefahr. Die Bienen mühten sich zwar, fanden aber nicht mehr in das Spiel zurück. Auch wenn der Buxtehuder SV zweifellos zu den Topmannschaften des deutschen Handballs gehört, darf sich der HC Rödertal nicht so präsentieren, wie er es in der zweiten Halbzeit getan hat. Entsprechend geknickt waren Spielerinnen und Trainer nach dem Spiel. Am Ende verloren die Gastgeberinnen klar mit 23:33.

HC Rödertal: Nele Kurzke (1), Ann Rammer; Tamara Bösch (8/2), Stefanie Hummel (3), Tammy Kreibich (3), Izabella Nagy (2/1), Kamila Szczecina (1), Jacqueline Hummel (1), Kathleen Nepolsky (1), Sarolta Selmeci (1), Joanna Rode (1), Egle Alesiunaite, Julia Mauksch, Jessica Jander und Kathleen Nepolsky.

