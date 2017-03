Wieder verbotene Mittel im Wein Ein Jahr nach dem ersten Pressegespräch dazu gibt Winzer Jan Ulrich einen neuen Fund von Pflanzenschutzmitteln bekannt.

Der Weinskandal nimmt kein Ende, stattdessen scheint sich der Kreis nun zu schließen: Ein gutes Jahr nach dem ersten kurzfristig organisierten Pressegespräch zum Fund des im Weinbau verbotenen Insektizids Dimethoat laden Winzer Jan und Carola Ulrich aus Diesbar-Seußlitz am Freitag wieder überraschend zu einem Gespräch dazu ein. Anlass: ein erneuter Fund verbotener Mittel. „Im Ergebnis des im vergangenen Jahr eingeführten strengen Kontrollsystems wurden wieder Rückstände von Pflanzenschutzmitteln im Wein aus Trauben von der Lohnkelterei festgestellt“, heißt es in der Einladung. Schon die allerersten Spuren von Dimethoat waren in der Kelterei von Jan Ulrich gefunden worden. Der Winzer erklärte damals, er habe belastete Trauben zugekauft.

„Familie Ulrich möchte Sie zu den aktuellen Problemen persönlich informieren und wird auch konkrete Schlussfolgerungen für 2017 nennen, da es wieder Wein aus der Lohnkelterei war“, heißt es in der Einladung weiter. Verfasst hat diese Otmar Gehre, Sprecher des Tourismusvereins Elbweindörfer. Auf SZ-Anfrage bestätigte Winzer Jan Ulrich den Fund von Pflanzenschutzmitteln, nähere Details wolle er jedoch erst am Freitag mitteilen. Der Wein solle laut Ulrich aber nicht erst in den Verkehr geraten.

Tausende Liter sächsischen Weins mussten im vergangenen Jahr nach dem Fund verbotener Mittel vernichtet werden. Schon im Herbst 2015 wurde bei einer Routineprobe im Goldriesling von Jan Ulrich Dimethoat nachgewiesen. (SZ/dob)

