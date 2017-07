Wieder Vandalismus in Ebersbach

Symbolbild: Mehr als 2 000 Euro Sachschaden richteten Unbekannte in Ebersbach an. © dpa

Ebersbach-Neugersdorf. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag Zerstörungen in Ebersbach angerichtet. Das berichtete ein Polizeisprecher. An einem Geschäft in der Bahnhofstraße zerstörten sie eine Schaufensterscheibe. Anschließend beschädigten die Täter einen Kontoauszugsdrucker einer Bankfiliale an der Hauptstraße. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt 2 200 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

