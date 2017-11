Wieder Unfall auf der B 178 Wegen eines Unfalls musste die Bundesstraße bei Oberseifersdorf kurzzeitig voll gesperrt werden.

Bei Oberseifersdorf sind zwei Autos kollidiert. Die Unfallursache ist noch unklar. (Symbolbild) © dpa

Oberseifersdorf. Auf der B 178 ist erneut ein Unfall passiert. Kurz nach 17 Uhr ging der Notruf ein: Bei der Abfahrt Am Krebsbach bei Oberseifersdorf sind zwei Autos kollidiert. Was genau passierte, ist noch nicht bekannt. Laut der Rettungsleitstelle Hoyerswerda und der Feuerwehr Mittelherwigsdorf sind zwei Menschen bei dem Unfall verletzt worden. Kurzzeitig mussten sowohl die B 178 als auch die Straße Am Krebsteich voll gesperrt werden, sagt Mittelherwigsdorfs Wehrleiter René Kientopp. Die Feuerwehr war im Einsatz, um auslaufende Flüssigkeit von der Straße zu beseitigen. Mittlerweile ist die Vollsperrung wieder aufgehoben. Erst Anfang Oktober war auf der B 178 bei Zittau ein Unfall passiert, bei dem fünf Menschen teils schwer verletzt wurden. (szo/sdn)

