Wieder und wieder Der Sommer ist im Landkreis Görlitz die Hochzeit für Baufirmen – und Diebe, die sich wiederholt bei ihnen bedienen. Schutz aber ist teuer.

Wenn Baumaschinen abends so allein auf weiter Flur stehen, sind Diebe oft nicht weit. Die meisten Baufirmen in der Region Löbau-Zittau sind nicht nur einmal Opfer von Kriminellen geworden. © dpa

Wäre es nicht so ernst gewesen, hätte man fast lachen können. „Am Ende haben die Täter ein Päckchen Kaffee und eine Flasche Wein gestohlen“, erzählt Manuela Dehmel. Der Fall liegt schon Jahre zurück, es war der erste Einbruch in das Bauunternehmen Dehmel in Zittau. Wahrscheinlich, so nimmt Manuela Dehmel an, suchten die Einbrecher Werkzeuge und Geld. „Sie hatten alle Schubladen durchsucht, was abgeschlossen war, hatten sie aufgebrochen.“ Um sich schließlich doch mit Kaffee und Alkohol begnügen zu müssen. Später erlebte die Firma eine zweiten Einbruch. „Auf einer unsere Baustellen wurde auch schon mal Diesel gestohlen“, erzählt sie. Da ist sie nicht die einzige. Dieselklau aus Baufahrzeugen, Einbrüche in Fahrerhäuschen und Baucontainer, Diebstahl ganzer Baufahrzeuge – solche Fälle tauchen in den Polizeiberichten aus der Region immer wieder auf.

Die Handwerkskammer Sachsen hatte vergangenes Jahr in Kooperation mit dem Landkreis Görlitz und der Polizeihochschule Rothenburg eine Umfrage bei den Baufirmen gestartet. Das Ergebnis: Im Landkreis Görlitz wurde bei zwei von drei der an der Umfrage beteiligten Firmen in den vergangenen fünf Jahren eingebrochen. „Jeder fünfte war sogar mehr als vier Mal Opfer“, teilt Carolin Schneider, Sprecherin der Handwerkskammer in Dresden, mit. Das Thema begleite die Handwerkskammer schon länger, speziell in der Grenzregion.

„Man kann sich schützen“, sagt Manuela Dehmel. „Aber das hat Grenzen.“ Wichtig sei unter anderem, dass nichts für Diebe einladend aussieht auf der Baustelle, Werkzeuge werden bei Dehmel nach Gebrauch wieder weggeräumt. „Aber einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Uns wurde zum Beispiel auch eine Rüttelplatte gestohlen, die wirklich gesichert war.“ Mit Ketten – und sogar mit Wachschutz, der auf dem Gelände unterwegs war. Einen ganz ähnlichen Fall hat die STL Löbau erlebt, erzählt Geschäftsführer Hartmut Horn. Ebenfalls eine Rüttelplatte wurde ihm am helllichten Tag gestohlen, erzählt er. Die Diebe sollen gekleidet gewesen sein wie Bauarbeiter, hätten die Maschine in aller Ruhe aufgeladen und schließlich abtransportiert. „Die Anwohner dachten bestimmt, es hat alles seine Richtigkeit.“ Auch Horn hat bereits mehrere Diebstähle verkraften müssen. „In der letzten Zeit war es aber zum Glück ruhig“, erzählt er. Viel hängt seiner Erfahrung nach vom Standort der Baustelle ab. Liegt sie in belebtem Gebiet oder weit abseits von Anwohnern? Ist das Areal gut an das Verkehrsnetz angebunden? Sind also Gerätschaften einfach abzutransportieren? Eine seiner Sicherungsmaßnahmen: Schweres Gerät wird so vor den Baucontainern platziert, dass dort kein Rankommen ist. Eine andere Möglichkeit: GPS-Systeme, über die man es mitbekommt, wenn Baufahrzeuge plötzlich bewegt werden. Das aber, sagt Hartmut Horn ist erstens eine Kostenfrage. „Zweitens wissen Diebe, die darauf spezialisiert sind, wie man solche Systeme außer Kraft setzt.“

Auch die Polizei Sachsen gibt Hinweise. Für die Sicherung von Baustellen hat sie sogar einen extra Flyer herausgebracht mit Möglichkeiten mechanischer und elektronischer Sicherung. Die Firma Steinle Bau hat für eine ihrer Baustellen vor Kurzem sogar einen Sicherheitsdienst beauftragt. Steinle-Bau arbeitet derzeit unter anderem an der Blauen Lagune am Berzdorfer See. Dort sind drei große Parkplätze entstanden. Derzeit wird die Lagune an das Verkehrsnetz angebunden, die Werkstraße in Richtung Tauchritz wird ausgebaut. In zwei Nächten Ende Juni und Anfang Juli hatten Unbekannte die Scheibe eines Baggers eingeschlagen und Diesel abgezapft, in der zweiten Nacht wurde der Kraftstoff aus vier Baggern und einem LKW gestohlen. Seitdem tut die Sicherheitsfirma K9 Dienst an der Lagune. Noch ist dieser Auftrag der einzige für K9 im Bereich der Baustellensicherung, erzählt Geschäftsinhaber Dieter Baran. „Aber es kommen Anfragen, manche Baufirmen denken mittlerweile darüber nach“, sagt er. Oft aber erst, wenn zu spät ist.

Dabei gebe es durchaus Möglichkeiten, Baustellen effektiv zu schützen, angefangen bei einer Gefahrenanalyse bis hin zu GPS-Videoüberwachung. Dabei werden, erklärt der K9-Chef, zentrale Punkte mit einer Kamera überwacht, sobald sie eine Bewegung aufzeichnet, gibt es Alarm. Eine Frage der Kosten, sagt auch Dieter Baran. Die Kosten für die Sicherung einer Baustelle, mit welchen Mitteln auch immer, muss die Baufirma selber tragen. Wichtig sei, dass Baufahrzeuge über Nacht möglichst zentral und in beleuchteter Umgebung stehen. „Mir ist klar, das ist leichter gesagt, als getan. Aber Bagger, die weit auseinander im Dunkeln stehen, am Ende noch hinter Gebüsch versteckt – das könne fast schon als eine Einladung für Diebe wirken. Auch deshalb, weil eine solche Situation für die Mitarbeiter von Wachdiensten – oder auch für Passanten – schwer überschaubar ist. „Die Täter dagegen sehen natürlich sofort, wenn wir kommen und verschwinden.“, sagt baran. „Wir sehen dann nur noch die Schäden.“

Frank Scholze, Geschäftsführer der Osteg in Zittau, arbeitet bereits seit mindestens fünf Jahren mit Sicherheitsdiensten. Mittlerweile plant er für deren Einsatz einen festen Kostenblock ein. Das sei zwar ein Kostenblock, der nicht zu unterschätzen ist, „aber er ist kalkulierbar“, sagt Scholze. Schäden, die durch Diebstahl oder Zerstörungswut auf den Baustellen entstehen können, seien dagegen nicht einschätzbar. Und können noch deutlich höher sein. „Dadurch können auch wichtige Fristen in Gefahr kommen“, sagt er. Durch Diebstähle kann es also sogar passieren, dass die Öffnung einer sanierten Straße sich verschiebt.

