Wieder über 1 000 beim Froschlauf Nachdem die Teilnehmerzahl 2016 auf 971 zurückgegangen war, hat das Rennen die früher erreichte Schallmauer geknackt.

So sehen die Siegerpokale aus. © PR

Cheforganisator Jens Dzikowski kann zufrieden sein. Beim elften Rennen des Oppacher Läufer-Cups ist die Schallmauer von 1 000 Sportlern wieder geknackt worden. Nachdem von 2013 bis 2015 zwischen 1 137 und 1 032 Aktive bei der Freitagabend-Veranstaltung dabei waren, sank die Teilnehmerzahl im Vorjahr auf 971. Diesen Trend hat der SV Biehla-Cunnersdorf nun erfolgreich wieder umgekehrt. Und Dzikowski hat mit seiner Prognose, was die Nachmeldungen angeht, recht behalten. Einen Tag vor dem Start lag die Meldezahl erst bei knapp über 700, doch der Organisator erwartete bei günstigem Wetter noch rund 300 Kurzentschlossene. Die kamen dann auch – und die Topläufer lieferten auf der langen 9,6-Kilometer-Strecke starke Zeiten ab.

Im männlichen Bereich waren Marc Schulze und André Fischer vom Citylauf-Verein Dresden am schnellsten unterwegs. Schulze siegte in 31:03 Min. vor Fischer, der nach 32:13 Min. das Ziel erreichte. U 20-Läufer Tim Koritz vom Dresdner SC glänzte als Gesamtdritter mit seiner Zeit von 32:46 Min. Einen Dresdner Doppelerfolg gab es auch bei den Frauen. Beate Bonnaire vom VfL Dresden-Bühlau, die bereits der Altersklasse W 50 angehört, gewann die Gesamtwertung in tollen 38:10 Min. vor der 17 Jahre jüngeren Kerstin Helm vom Citylauf-Verein Dresden (38:20).

Beim Nachwuchs überzeugten die Sportler vom TV 1848 Bischofswerda und dem OSLV Bautzen. Schnellste Jungs über 2,0 Kilometer waren Cajus (7:55/U 14) und Jonah Wolf (7:59/U 16) vom TV 1848. Ihre Vereinskameradin Anna Böhme (U 14) besiegte bei den Mädchen in 8:17 Min. knapp zwei ältere Läuferinnen der U 16. Gesamtzweite und Siegerin ihrer Klasse wurde Larissa Mirtschink vom OSLV Bautzen.

Insgesamt waren beim 14. Froschlauf durch die Biehlaer Nacht 1 010 Aktive unterwegs. Auf der 9,6-Kilometer-Distanz entfielen dabei 645, während 251 die 2,0 Kilometer absolvierten. Dazu kamen noch 114 Walking- und Wanderfreunde. (ck)

