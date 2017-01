Wieder Türproblem bei Lift Die Stadtverwaltung hat jetzt Informationen bestätigt, wonach der Panoramaaufzug erneut stillsteht.

Wegen Problemen mit den Türen steht der Schrägaufzug am Meißner Burgberg schon wieder still. © Claudia Hübschmann

Seit 10 Uhr steht der Schrägaufzug am Meißner Burgberg. Es gebe ein Problem mit der unteren Tür. Dies hat am Dienstagmittag das Rathaus mitgeteilt. Die Monteure seien derzeit noch vor Ort, so dass nicht eingeschätzt werden könne, wann der Lift wieder fährt. Die Türprobleme halten bereits seit Anfang des Jahres an. Es vergeht kaum eine Woche, in der die Meißner und ihre Gäste nicht auf den Dienst der Technik verzichten müssten. (SZ/pa)

