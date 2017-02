Wieder tritt ein Stadtrat ab Der Obercarsdorfer Lothar Göbel legt aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat nieder.

Lothar Göbel (Freie Wähler) gibt sein Stadtratsmandat auf. Die Ratsarbeit hat ihn auch belastet und seine Gesundheit spielt nicht mehr mit. © Frank Baldauf

Die Fraktion der Freien Wähler im Stadtrat Dippoldiswalde verliert schon wieder ein Mitglied, bereits das Dritte in dieser Wahlperiode. Lothar Göbel aus Obercarsdorf legt sein Mandat nieder, geht aus der Tagesordnung für die Sitzung am 1. März hervor. Dieses Mal hat der Rückzug keine politischen Gründe. „Ich hatte gesundheitliche Probleme, war auch im Krankenhaus“, sagt Göbel, der 62 Jahre alt ist. Da kam er zum Schluss, dass er kürzer treten muss. Er arbeitet schon viele Jahre als Rat, in Obercarsdorf, Schmiedeberg und Dipps. Seinen Wildhandel führt Göbel aber weiter wie gehabt. Auf der Liste der Freien Wähler soll Heiko Mayer aus Reinholdshain in den Stadtrat nachrücken. (SZ/fh)

