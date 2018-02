Wieder TBC-Test in Leuben

Die Hoga-Schulen auf der Zamenhofstraße in Leuben © Sven Ellger

Dresden. An den Leubener Hoga-Schulen führen seit dieser Woche zwölf Mitarbeiter des Dresdner Gesundheitsamtes erneut massenhaft Bluttests durch. Grund dafür ist die zweite Untersuchungsrunde in Zusammenhang mit den gehäuft aufgetretenen Tuberkulose-Fällen Ende 2017. Damals waren fünf Menschen an TBC erkrankt, insgesamt 63 infiziert.

Tuberkulose hat eine sehr lange Inkubationszeit. Deshalb werden in dieser Woche alle Personen, die in der ersten Welle negativ getestet wurden, noch einmal untersucht. Insgesamt will das Gesundheitsamt rund 1 000 Schüler und Lehrer testen. Die Proben werden, wie schon in der ersten Welle, von Laboren der Landesuntersuchungsanstalt, des Uniklinikums und eines externen Anbieters untersucht. Die gesammelten Ergebnisse sollen Mitte nächster Woche veröffentlicht werden. Die Stadt rechnet derzeit nicht damit, dass noch einmal eine so hohe Anzahl Infizierter entdeckt wird. Die damals Infizierten wurden mit Antibiotika behandelt. (SZ/jr)

zur Startseite