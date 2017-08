Wieder Streikaufruf für Obi-Mitarbeiter

Radebeul. Die Mitarbeiter des Radebeuler Obi-Baumarkts waren am vergangenen Sonnabend erneut zum Streik aufgerufen. Gemeinsam mit Kollegen aus vier anderen Märkten wurde eine Kundgebung in Pirna abgehalten. Erst am Donnerstag hatten die Mitarbeiter vor dem Obi in Radebeul gestreikt. „Leider gibt es von Obi immer noch keine Reaktion auf die vergangenen Streiks“, sagte Andreas Menzel, Betriebsrat in der Filiale Dresden-Weißig. „Man ignoriert die Forderungen und Aktionen der Mitarbeiter weiterhin.“ Jetzt soll der Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen des Einzelhandels erhöht werden. (SZ/nis)

