Wieder Straßenbau in Naundorf Die Zufahrt zu den ehemaligen Ställen wird erneuert. Es geht aber auch um Hochwasserschutz.

© Uwe Soeder

Im Doberschau-Gaußiger Ortsteil Naundorf wurde bereits in den vergangenen Jahren viel in den Straßenbau investiert. Nun will die Gemeinde ein weiteres Straßenstück ausbauen. Dabei handelt es sich um die Zufahrt zu den ehemaligen Ställen. Das ist bisher eine Plattenstraße, künftig soll sie asphaltiert werden. Der Gemeinderat hat jetzt die Planung dafür an das Bischofswerdaer Ingenieurbüro Spiller vergeben. Gebaut wird aber erst nächstes Jahr. Dann soll nicht nur die Straße erneuert werden, so Bürgermeister Alexander Fischer (CDU). „Wir bauen auch den Durchlass.“ Bis dorthin wurde 2015 im Zuge des Straßenbaus auf der Kreisstraße auch schon die Zufahrt erneuert. Wenn 2018 der Durchlass für das Schwarzwasser vergrößert wird, soll der Rest der Straße gleich mitgemacht werden.

Der neue Durchlass ist Teil einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die ein Konzept für den Hochwasserschutz am Schwarzwasser vorsieht. „Beginnen werden wir damit dieses Jahr in Zockau und Cossern“, kündigt Fischer an. (SZ/MSM)

