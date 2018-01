Wieder Strahlenmessungen

In Struppen sollen erneut Messungen der Funkstrahlung durchgeführt werden. Bürgermeister Rainer Schumann (CDU) teilte in der Ratssitzung am Dienstag mit, dass man sich dazu mit einem Vertreter des Mobilfunkanbieters Vodafone verständigt habe. Die Messungen sollen nach dem Umbau der Funkantenne an der Grundschule, die unter anderem von Vodafone betrieben wird, anstehen. Man werde dafür bis zu sieben Messorte auswählen. Schule und Kindergarten werden wahrscheinlich darunter sein. Der Mast war in der Vergangenheit bereits ein großes Streitthema in der Gemeinde, da einige Bewohner eine Strahlenbelastung insbesondere für die Grundschüler fürchten. Eine solche konnte aber bisher nicht nachgewiesen werden. (SZ/kk)

