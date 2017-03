„Wieder steht unsere Existenz auf dem Spiel“ In einem Wein in der Kellerei von Jan Ulrich wurde Pilzgift gefunden. Der Winzer macht einen harten Schnitt.

Sein Wein wird von Kennern hoch geschätzt: Winzer Jan Ulrich aus Diesbar-Seußlitz bereiten erneut belastete Trauben von Zulieferern große Sorgen. Er hat sich entschieden, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. © Claudia Hübschmann

Die Stimmung ist gedrückt an diesem Freitagvormittag in Ulrichs Weindomizil in Diesbar-Seußlitz. 2016 hatte der Familienbetrieb einen großen Verlust hinnehmen müssen, nachdem Rückstände des im Weinberg verbotenen Insektengiftes Dimethoat in Goldriesling und Müller-Thurgau gefunden worden waren. Die Trauben hatte Ulrich zugekauft. 13 000 Liter Wein flossen in die Kläranlage Zadel.

Ein Jahr später hat ein Labor der sächsischen Landesuntersuchungsanstalt erneut unerlaubte Inhaltsstoffe in einem der Weine aus der Weinkellerei des Unternehmens festgestellt. Wieder handelt es sich ursprünglich um zugelieferte Trauben. Nach langem Ringen haben sich der 46-jährige Winzer und seine Frau Carola entschlossen, über den Fall rückhaltlos zu informieren. Eine ganze Nacht wurde an einer umfangreichen Pressemitteilung gefeilt. Das Interesse der Journalisten ist groß. Bei einer Tasse Kaffee breitet das Winzer-Ehepaar die Fakten aus.

Getroffen hat es in diesem Jahr den Kerner des Jahrgangs 2016. 2 500 Liter der aromatischen und fruchtigen Sorte wiesen den im Weinbau nicht zugelassenen Wirkstoff Dimoxystrobin auf. Dieser ist zum Beispiel in dem Anti-Pilz-Mittel Cantus Gold enthalten, welches im Rapsanbau zum Einsatz kommt. Sehr geringe Mengen des Fungizids wurde bei einer in Folge des Dimethoat-Skandals eingeführten Kontrollen registriert. Der Kerner kam Ulrich zufolge nie in den Handel oder die Gastronomie. Den Schaden schätzt er auf bis zu 15 000 Euro.

Als Konsequenz will sich der Weingutchef aus Diesbar-Seußlitz von einem Großteil seiner 80 Traubenlieferanten trennen. Dies sei der einzig mögliche Weg, selbst wenn darunter letztlich auch unschuldige Partner zu leiden hätten. In einem Statement schreiben Jan Ulrich und seine Frau Carola, dass sie zu der Einsicht gelangt seien, dass Kontrollen, Nachweise, vorgeschriebene Prüfungen, Sorgfalt, Belehrungen, Vertrauen, Beratung und Hilfestellung zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nicht ausreichen würden, um den Wein in der Weinkellerei sauber herstellen zu können. Für die Suche nach dem Verursacher des Schadens hat das Landesumweltamt Ulrich zufolge Rindenproben genommen. Acht Lieferanten, welche Kerner in die Kellerei Ulrich brachten, stehen im Fokus. Der Winzer behält sich vor, Ersatz für seinen Verlust zu fordern.

Gleichzeitig übte der Unternehmer scharfe Kritik an der Landesuntersuchungsanstalt des Freistaates. Diese habe die Öffentlichkeit ohne Absprache und viel zu zeitig informiert. Dabei nehme die LUA die Analysen in seinem Auftrag vor. Ulrich kündigte eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Behörde an.

Gefasst und sachlich antworten Carola und Jan Ulrich am oberen Ende der Kaffeetafel auf die Fragen der Journalisten. Empört zeigen sie sich darüber, dass von einzelnen Medien die für den Freitag angekündigte Pressekonferenz bereits vorher zum Anlass genommen wurde, breit über Hintergründe und Zusammenhänge des erneuten Fundes von Pflanzenschutzmitteln zu spekulieren.

Schnell wird deutlich, wie tief der jüngste Befund die Familie erschüttert hat. Zum zweiten Mal nach 2016 stehe die Existenz des Betriebes auf dem Spiel, so Carola und Jan Ulrich. Erneut erlitten der sächsische Weinbau und das eigene Unternehmen einen riesigen Imageverlust. Die beiden Ulrichs stellen sich immer häufiger die Frage: Kann das alles noch Zufall sein oder werde ihnen gezielt geschadet?

Unter Sachsens Winzern stößt der in Diesbar-Seußlitz gepflegte offene Umgang mit den Pflanzenschutzmittel-Problemen nicht durchweg auf Wohlgefallen. Es gibt Hersteller, denen es SZ-Informationen zufolge lieber gewesen wäre, wenn der Vorfall keine mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte. Sie fürchten um den Verkauf des sehr guten Jahrgangs 2016. Auch beim morgigen Treffen des Weinbauverbandes dürfte das Thema eine Rolle spielen. Es wird erwartet, dass der Lobby-Verband eine neue Spitze wählt. Vorstand Christoph Reiner soll aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen. So war es für die SZ zu erfahren.

