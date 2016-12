Wieder Stau am Plossen Zum x-ten Male wird der Autobahnzubringer durch einen rutschenden Lkw blockiert. Wann kommt das Brummi-Verbot, fragen sich viele.

Nichts ging wieder mehr am heutigen Mittwochvormittag für eine Weile auf dem Meißner Plossen: Ein Sattelschlepper aus Berlin hatte sich bergauf in der Plossenkurve festgefahren. Er habe wegen entgegenkommender Fahrzeuge nicht ordentlich ausholen können und sei deshalb steckengeblieben, so der Fahrer gegenüber der SZ. Die Räder drehten durch.

Stau für alle Nachfolger.

Ein Berufskollege half ihm nach ein paar Minuten aus der Patsche. Er bat die Fahrzeug hinter dem Unglücksfahrer, etwas zurückzurollen. So konnte der Steckengebliebene auf der Straße ein Stück zurücksetzen, um Schwung zu holen. Damit gelang ihm schließlich die Fahrt um die enge Kurve, der Plossen war nach einer guten Viertelstunde wieder frei. Bis zum nächsten Mal . . .

