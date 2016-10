Wieder Spiegelgläser von Pkws ausgebaut

Spiegelgläser von Außenspiegeln entwendet Kringelsdorf/Uhyst/Boxberg/Rietschen. In der Nacht zu Mittwoch entwendeten Unbekannte von insgesamt fünf Fahrzeugen die Spiegelgläser beider Außenspiegel an de Fahrzeugen. Die Täter bauten die Gläser offenbar fachgerecht aus. Die Autos waren in den Orten Kringelsdorf (Bmw), Uhyst (Audi), Boxberg (Kia) und Rietschen (zwei Mercedes) geparkt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1000 Euro.

Verkehrsunfall Boxberg. Am Mittwochabend kam es in Boxberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem Audi die K 8481 in Richtung Kringelsdorf. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr in der Folge zwei Verkehrsinseln und stieß mit einem anderen Audi und dessen 33-jährigen Fahrer zusammen. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug des 26-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Dabei verletzte sich der Unfallfahrer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Schaden circa 10000 Euro.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen Großhennersdorf. Am Donnerstagvormittag kam es in Großhennersdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 77-Jähriger hielt verkehrsbedingt mit seinem Mercedes auf der B 178, da er die Absicht hatte, nach links auf die Obere Dorfstraße abzubiegen. Der nachfolgende Renault Twingo (Fahrerin 25) hielt hinter dem Mercedes, ein dahinter fahrender VW Golf (Fahrerin 27) übersah offenbar die beiden haltenden Fahrzeuge und fuhr nahezu ungebremst auf den Twingo auf. Dieser wurde in Folge dessen in den Graben geschoben. Sowohl die 25-Jährige Fahrerin des Renaults als auch ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die B 178 musste zeitweise voll gesperrt werden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Diebstahl aus Wohnhaus Lückendorf/Oybin. In der Zeit zwischen Montag- und Mittwochnachmittag drangen in Lückendorf Unbekannte in ein Wohnhaus an der Kirchbergstraße ein. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine Benzinkettensäge und fünf Armbanduhren. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf einen dreistelligen Geldbetrag. Am Wohnhaus entstand Schaden von etwa 100 Euro.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Dürrhennersdorf. Am Mittwochabend kam es in Dürrhennersdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Fußgänger hatte auf der Bahnhofstraße sein Fahrrad mit Fahrradanhänger geschoben. Der Mann trug lediglich eine Warnweste und hatte sonst keinerlei Beleuchtung an seinem Zweirad angebracht. Ein 16-jähriger Simson-Fahrer übersah offenbar den Fußgänger und fuhr gegen den Anhänger. Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.