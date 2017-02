Gut zu wissen Wieder Ski-Abfahrten am Valtenberg? Mit Technik vom Skiclub Rugiswalde wurde der steile Hang präpariert. Jetzt soll auch ein anderes Problem gelöst werden.

Frank Sutter am Skilift in Neukirch. Die Anlage steht seit fünf Jahren still; eine Reparatur lohnt nicht mehr. Als Ersatz schlägt er den Neubau eines Sessellifts vor, der das ganze Jahr genutzt werden kann. Machbar oder nicht? Schon vor über zehn Jahren war dieser Vorschlag im Gespräch. © Steffen Unger

Ein spitzenmäßiger Winter – doch der Abfahrtshang am Valtenberg kann zum Bedauern vieler Wintersportler nicht wirklich genutzt werden. Der Hang in Neukirch ist einer der steilsten und längsten in der Region; jahrelang war er gerade deshalb bei Wintersportlern beliebt. Zwar kommen Abfahrtsläufer zurzeit gut den Berg runter. Doch vor der Abfahrt steht der Aufstieg. Und der geht nur mühsam zu Fuß auf einem verschneiten, rund 600 Meter langen Waldweg. Der Skilift ist seit fünf Jahren außer Betrieb. Er war schon damals technisch veraltet. Ein durch ein Forstfahrzeug durchtrenntes Seil gab ihm schließlich den Rest. Was übrig blieb, rostet nun im Wald vor sich hin.

Mit dem Hang verbindet Berthold Nake, inzwischen 58, vor allem Jugenderinnerungen. Damals sauste er mit vielen anderen die über 600 Meter lange Piste bergab. „In Steina haben wir zwar auch einen steilen Abfahrtshang. Aber der am Valtenberg ist länger“, sagt er. Der Neustädter Dietmar Hering schwärmt von der Zeit, als in Neukirch noch Wettkämpfe, zum Beispiel um den Töpferpokal, ausgetragen wurden. „Das letzte Mal bin ich hier vor etwa zehn Jahren runter gefahren“, erinnert sich der 57-Jährige, schultert seine Bretter und steigt in voller Montur den steilen Weg zum Start hinauf. Erstmals seit Jahren gab es jetzt am Valtenberg wieder einen Wettkampf im Abfahrtslauf. Gedacht war er vor allem als Leistungsvergleich für den sportlichen Nachwuchs der Region. Der Ausscheid war zugleich offen für alle Altersgruppen. Die Initiative für diesen Wettkampf ging vom Neukircher Frank Sutter aus. „Die Nachwuchssportler müssen lernen, mit hohen Geschwindigkeiten umzugehen. Und dafür ist der Hang in Neukirch besser geeignet als viele andere Hänge in der Region“, sagt Frank Sutter. Er lebt für den Skisport, betreibt beruflich einen Skiservice und engagiert sich im Skiclub Rugiswalde. Mit dessen Hilfe präparierte er die Neukircher Abfahrtspiste, denn auch dafür gibt es im Ort keine Technik mehr. Der Klub aus Rugiswalde schickte seinen Pistenbully. Dieser fuhr die rund 15 Kilometer auf Wald- und Feldwegen. Nebeneffekt: Unterwegs konnte man mit dem Gefährt auch noch Loipen im Hohwald spuren. Mehrere Neukircher Unternehmen, der Triathlonverein und auch Bürgermeister Jens Zeiler (CDU) unterstützten den Skiwettkampf. Jetzt darf jeder die Abfahrtspiste nutzen, der den Aufstieg zu Fuß nicht scheut.

Für Frank Sutter und andere Skifreunde ist Abfahrtslauf am Valtenberg noch nicht abgeschrieben. Trotz fehlender Technik. Trotz Prognosen von Wissenschaftlern, dass selbst Skilifte in den Alpen wegen Schneemangels bald im Winter stillstehen könnten. Und trotz der Bedingungen vor Ort, die in den vergangenen 15 Jahren alles andere als optimal waren. In den letzten Jahren, als der Lift noch genutzt wurde, war der Betreiberverein mehr mit Reparaturen als mit dem Fahrbetrieb beschäftigt. Hinzu kamen Schneemangel, lähmende Debatten über das Herstellen von Kunstschnee mittels Wasser aus einem benachbarten Bach und die Gegebenheiten am Hang: Äste von Baumkronen ragen zum Teil weit in die Abfahrtsstrecke hinein und verhindern so, dass die Schneedecke rasch anwächst, wenn es schneit. Weil der Nachwuchs fehlte, löste sich der Alpine Skiclub auf. Dessen Mitglieder hatten jahrelang den Neukircher Abfahrtshang ehrenamtlich in ihrer Freizeit betrieben.

Nach den Vorstellungen von Frank Sutter soll es einen Neustart geben. Eine seiner Ideen: der Neubau eines Sessellifts bis zum Berggipfel, der das ganze Jahr über genutzt werden kann. Für Skiläufer schlägt er vor, am oberen Querweg (etwa 50 Höhenmeter unterhalb des Valtenberggipfels) einen Ausstieg anzulegen. Mit einem solchen Lift würde Neukirch noch ein weiteres Problem lösen. Der Gipfel mit Bergbaude und Aussichtsturm, der nur zu Fuß und in seltenen Ausnahmefällen mit dem Auto zu erreichen ist, wäre dann für viele zugänglich.

Die Lift-Idee ist nicht neu. Frank Sutter stellte sie schon vor über zehn Jahren im Gemeinderat vor. Weitergekommen ist man seitdem nicht. Oder vielleicht doch? Wenigstens ein Stückchen? Man wolle Fördermöglichkeiten durch die Europäische Union für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Dreiländereck von Sachsen, Tschechien und Polen nutzen, berichtet Frank Sutter. Zudem wolle man Unternehmen aus den Anliegerkommunen des Berges – Neukirch, Steinigtwolmsdorf, Schmölln-Putzkau und Neustadt – als Förderer gewinnen. Betrieben werden soll der Lift durch eine Gesellschaft. Frank Sutter zufolge erklärten bereits mehrere Neukircher Unternehmer ihre Bereitschaft, als Gesellschafter einzusteigen. Doch nicht nur die Finanzen und ein wirtschaftlicher Betrieb bergen Unsicherheiten für das Millionenprojekt. Das Gebiet unmittelbar am Gipfel genießt den hohen Naturschutzstatus „Flora Fauna Habitat“ (FFH). Es dürfte schwer sein, dort den Bau eines Sessellifts genehmigt zu bekommen, heißt es.

Bürgermeister Jens Zeiler hält denn auch den Ball bewusst flach. Ein Lift am Valtenberg sei eine Vision, die er teilt, sagt er. Ob sie sich verwirklichen lässt, werde aber erst die Zukunft zeigen. Es gebe bisher keine Machbarkeitsstudie, keine fundierten Untersuchungen, keine Gespräche mit den Ämtern zu dieser Frage. Trotzdem ist Jens Zeiler froh, dass es in Neukirch Enthusiasten wie Frank Sutter gibt. Veranstaltungen wie die vor wenigen Tagen werde die Gemeinde auch weiterhin unterstützen. „Der Berg ist es uns wert, dass was getan wird“, sagt der Bürgermeister.

Nach Jahren des Stillstandes am Hang sei es wichtig, „mit kleinen Veranstaltungen ohne großen Aufwand“ wieder anzufangen, sagt der Neustädter Dietmar Hering aus seinen Erfahrungen vom Skiclub in Rugiswalde. „Wenn die Leute sehen, dass etwas passiert, dann kommen sie auch“, ist er überzeugt. Die meisten, die am Wettkampftag dabei waren, waren von der Abfahrt begeistert. Auch wenn sie hoch laufen mussten.

