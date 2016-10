Wieder Schienenersatzverkehr Am Wochenende müssen sich Bahnreisende zwischen Bischofswerda und Zittau auf Veränderungen einstellen. Grund sind Bauarbeiten.

© Thorsten Eckert

Zugreisende zwischen Bischofswerda und Zittau müssen sich von Freitag bis Sonntag auf Schienenersatzverkehr einstellen. Wie die Länderbahn mitteilt, kommt es wegen Bauarbeiten auch zu veränderten Fahrzeiten. Demnach ist von Freitagabend, etwa 22.30 Uhr, bis Sonntag, etwa 3 Uhr, zwischen Ebersbach und Zittau sowie in den Abendstunden vereinzelt zwischen Bischofswerda und Zittau Schienenersatzverkehr. Dieser betrifft beide Fahrtrichtungen. Auch für die Anschlusszüge nach Liberec gelten andere Abfahrtszeiten, zum Teil auch Ersatzverkehr.

Dadurch verlängert sich die Fahrzeit. Züge bzw. Busse kommen in Zittau später an oder fahren dort in Richtung Bischofswerda früher ab. Ersatzhaltestellen befinden sich in der Regal an den Bahnhöfen – mit einer Ausnahme. In Neukirch Ost wird die Haltestelle Richtung Bischofswerda am Hotel „Oberland“ eingerichtet.

(SZ)

