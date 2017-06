Wieder Schäden durch Unbekannte am Berzdorfer See Diesmal kommen Tische und Stühle von einem Imbiss am Nordstrand weg, und ein Kassenhäuschen wird beschädigt.

Die Polizei ermittelt. © dpa

Am Wochenende haben bislang Unbekannte erneut Schäden am Berzdorfer See hinterlassen. In der Nacht zum Sonntag haben sie am Nordoststrand ein Kassenhäuschen beschädigt sowie Stühle und Tische aus Teakholz von einem Imbiss in der Nähe gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizeidirektion Görlitz mit 1 200 Euro angegeben. Die Ermittlungen laufen. (szo/jay)

zur Startseite