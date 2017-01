Wieder Rodelspaß an der Mühle Nach dem Erfolg der ersten Veranstaltung wird das Aprés-Ski-Rodeln in Kottmarsdorf diesen Freitag wiederholt. Zudem sind Wettkämpfe am Wochenende geplant.

An der Mühle in Kottmarsdorf kann wieder gerodelt werden. © Matthias Weber

Das Aprés-Ski-Rodeln am Hang an der Kottmarsdorfer Mühle am vergangenen Wochenende ist so ein großer Erfolg gewesen, dass das Spaß-Event noch einmal wiederholt wird. Das teilt das Kottmarsdorfer Autocrossteam Heinrich mit, das den Rodelspaß organisiert. Diesen Freitag findet demnach ab 15 Uhr das Warmrodeln für die Kinder statt, außer dem gibt es das beliebte Mattenrodeln. Dabei kann man sich auf einer speziellen Matte von einem Motorgefährt über die Piste ziehen lassen. Abends ist Rodeln unter Flutlicht angesagt.

Sonnabend und Sonntag werden dann in Kottmarsdorf jeweils ab 14 Uhr Wettkämpfe mit Ski, Snowboard, Schlitten und Po-Rutschern ausgetragen. Für die Verpflegung von Rodlern und Gästen sorgt an allen Tagen das Autocrossteam. (SZ)

